Brazílsky prezident čelí novým obvineniam z korupcie

Michel Temer Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brazília 15. septembra (TASR) - Brazílsky generálny prokurátor vzniesol vo štvrtok ďalšie obvinenia z korupcie voči prezidentovi Michelovi Temerovi, na základe ktorých by mu mohli pozastaviť výkon funkcie a postaviť ho pred súd. Informovala o tom dnes agentúra AP.Prvú sériu korupčných obvinení voči Temerovi vzniesol generálny prokurátor Rodrigo Janot pred necelými troma mesiacmi. Najnovšie obvinil Temera z bránenia výkonu spravodlivosti a vedenia zločineckej organizácie.Nové obvinenia sa týkajú údajných nelegálnych finančných fondov, ktoré mala Temerova konzervatívna strana dlhé roky využívať na upevňovanie svojho politického vplyvu. Celkovo malo ísť o približne 190 miliónov dolárov získaných v podobe úplatkov.Na čelektorá sa venovala tejto nezákonnej činnosti mal byť samotný Temer. Prokurátor ho okrem toho viní z toho, že sa pokúšal umlčať potenciálnych svedkov rôznorodých machinácií finančnými darmi.Prezident všetky novovznesené, rovnako ako aj staršie obvinenia odmietol a označil ich za absurdné a nepodložené.Temer sa stal v júni prvým úradujúcim prezidentom Brazílie, ktorého oficiálne obvinili z korupcie. Podľa generálnej prokuratúry totiž prijal úplatok od vlastníkov brazílskeho mäsospracovateľského koncernu JBS.Dolná komora brazílskeho parlamentu však začiatkom augusta odmietla návrh, na základe ktorého sa mal prezidentovi pozastaviť výkon funkcie, čo by umožnilo jeho postavenie pred súd.Poslanci budú musieť opakovať rovnaký postup aj po vznesení nových obvinení. Za zrušenie prezidentovej imunity a pozastavenie výkonu jeho funkcie by museli hlasovať dve tretiny členov dolnej komory Národného kongresu. To však podľa agentúry DPA nie je pravdepodobné, keďže snemovňu ovládajú Temerovi spojenci.Pravicový politik Michel Temer sa ujal moci vlani v auguste po tom, ako ľavicovú prezidentku Dilmu Rousseffovú zbavili funkcie pre porušenie rozpočtových zákonov.