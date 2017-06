Brazílsky prezident Temer: Obvinenie z korupcie proti mne je výmysel

Michel Temer Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sao Paulo 28. júna (TASR) - Brazílsky prezident Michel Temer dnes označil obvinenie z korupcie proti svojej osobe za výmysel. Podľa jeho slov neexistuje žiaden dôkaz o tom, že bral úplatky.Prezident sa v utorok prvýkrát vyjadril k obvineniu z korupcie, ktoré proti nemu oficiálne vzniesol v pondelok večer brazílsky generálny prokurátor Rodrigo Janot.Temer novinárom a priaznivcom v hlavnom mesta Brazília povedal, že jeho kariéra a život boliPolitik dodal, že ako právnik dobre vie, kedy sú obvinenia podložené a kedy nie.Obvinenia súvyhlásil Temer.Brazílsky prezident sa stal v pondelok prvým úradujúcim prezidentom tejto juhoamerickej krajiny, ktorého oficiálne obvinili z korupcie. Rozhodnutie generálneho prokurátora Janota je najnovším krokom v čoraz intenzívnejšom boji medzi Temerom a predstaviteľmi justície, pracujúcimi na prípade korupcie siahajúcej do najvyšších kruhov.Prípad teraz pôjde do dolnej komory Kongresu, ktorá rozhodne, či je opodstatnený. Ak tak zahlasujú dve tretiny snemovne, prezidentovi pozastavia na 180 dní výkon funkcie, pokým bude súdny proces. Dočasným prezidentom by bol predseda snemovne Rodrigo Maia, Temerov spojenec.Janot v obvinení konštatuje, že Temer v čase medzi marcom a aprílom tohto roku zobral úplatok vo výške približne 150.000 dolárov od podnikateľa Joeslyho Batistu.Minulý mesiac začala prokuratúra vyšetrovanie Temera za korupciu, vyhýbanie sa spravodlivosti a tiež členstvo v zločineckej organizácii. Nahrávka s jeho hlasom ho zachytáva v rozhovore s Batistom, ako schvaľuje úplatok za mlčanie bývalému predsedovi snemovne Eduardovi Cunhovi.