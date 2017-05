Brazílsky rodák Emerson sa premiérovo objavil v nominácii Talianska

Ilustračné foto. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nominácia futbalistov Talianska:



brankári: Gianluigi Buffon (Juventus), Gianluigi Donnarumma (AC Miláno), Simone Scuffet (Udinese)

obrancovia: Davide Astori (Fiorentina), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Matteo Darmian (Manchester United), Emerson Palmieri dos Santos (AS Rím), Leonardo Spinazzola (Atalanta)

stredopoliari: Daniele De Rossi (AS Rím), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (AC Miláno), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Marco Verratti (Paríž St. Germain), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Inter), Stephan El Shaarawy (AS Rím), Lorenzo Insigne (Neapol)

útočníci: Andrea Belotti (AC Turín), Eder Citadin Martins (Inter), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ciro Immobile (Lazio)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 27. mája (TASR) - Brazílsky rodák Emerson Palmieri dos Santos figuruje premiérovo v nominácii futbalistov Talianska, ktorých čaká prípravný duel proti Uruguaju a zápas kvalifikácie MS 2018 proti Lichtenštajnsku.Dvadsaťdvaročný obranca z AS Rím dostal talianske občianstvo iba v marci vďaka príbuzným z matkinej strany. Do kádra sa po dlhodobom zranení vracia stredopoliar milánskeho AC Riccardo Montolivo, ktorý si v októbri v stretnutí so Španielskom poranil ľavé koleno a nútene pauzoval až pol roka. Kouč Giampiero Ventura ani tentoraz nezaradil do výberu Maria Balotelliho z Nice.Hráči Juventusu Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci a Claudio Marchisio sa k tímu pripoja až 5. júna pre povinnosti vo finále Ligy majstrov. Káder by potom mali opustiť Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone) a Lorenzo Pellegrini (Sassuolo).Taliani nastúpia proti Uruguaju 7. júna vo francúzskom Nice a o štyri dni neskôr v Udine privítajú v kvalifikácii Lichtenštajnsko. V tabuľke G-skupiny figurujú o skóre za Španielmi na druhej priečke, pripomenula agentúra AP.