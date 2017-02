BRECELY: SR má problémy s eurofondmi, môže to nahrať kotlebovcom

Roman Brecely, predseda strany #Sieť Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. februára (TASR) - Slovensko má naďalej problémy s čerpaním eurofondov, ale málo sa o tom hovorí. Myslí si to predseda #Siete Roman Brecely, podľa ktorého môže pre tieto problémy dôjsť k ešte väčšej frustrácii voličov, čo pomôže Marianovi Kolebovi a jeho ĽSNS.Brecely pripomína, že na Slovensko pritiekli prostredníctvom eurofondov miliardy eur.opisuje Brecely.Poukazuje na problémy s čerpaním dotácií, ktoré podľa neho pretrvávajú, no málo sa o nich informuje. Brecely zároveň upozorňuje, že v prípade zistenia nedostatkov pri čerpaní, Slovensko bude musieť vrátiť sumu, ktorá nebola použitá správne. Problémy s čerpaním eurofondov a prípadné vracanie peňazí môže podľa neho prispieť k ešte väčšej frustrácii voličov až k hnevu. Ten sa môže podľa Brecelyho otočiť proti tzv. štandardným politikom.varuje Brecely. Dodáva, že to môže pomôcť kotlebovcom.uzatvára.