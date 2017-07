Brexit a Macron môžu prospieť v kampani za ponechanie jedného sídla EP

Novozvolený francúzsky prezident Emmanuel Macron (vľavo) a britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 5. júla (TASR) - Brexit a zvolenie Emmanuela Macrona za francúzskeho prezidenta sú dve nové skutočnosti, ktoré by bolo možné využiť v kampani za ponechanie iba jedného, bruselského sídla tejto inštitúcie a za zrušenie povinných dvanástich plenárnych zasadnutí EP v Štrasburgu. S odkazom na názory viacerých europoslancov to dnes uviedol belgický denník Le Soir.Myšlienka jediného sídla Európskeho parlamentu bola prerokúvaná už viackrát. Možnosť zriadiť stále sídlo EP v Štrasburgu ale naráža na nedostatočné administratívne a ubytovacie kapacity tohto mesta. Poslanci okrem toho potrebujú pravidelne komunikovať a rokovať s ostatnými euroinštitúciami v Bruseli.Poslanci vo svojich argumentoch poukazujú aj na to, že ich povinné každomesačné štvordňové presuny, vrátane ich asistentov a ďalších zamestnancov europarlamentu, stoja európskych daňových poplatníkov okolo 114 miliónov eur ročne. Takéto presuny majú aj nepriaznivý dopad na životné prostredie.uviedla na margo príslušných finačných nákladov britská konzervatívna europoslankyňa Ashley Foxová počas dnešnej tlačovej konferencie v Štrasburgu.Zástancovia jedného sídla EP chcú presvedčiť Macrona, že by išlo o "proeurópske" rozhodnutie, ktoré by zobralo tromfy z rúk populistov kritizujúcich zlé hospodárenie s európskymi peniazmi.Švédska europoslankyňa Anna Maria Corazzová sa dnes pripojila k ďalším zákonodarcom, ktorí tvrdia, že do opusteného sídla EP v Štrasburgu by sa mohla presťahovať Európska agentúra pre lieky (EMA), ktorá zamestnáva vyše 900 odborníkov. EMA a tiež Európska banková agentúra (EBA) sa majú v súvislosti s brexitom presťahovať z Londýna do iných členských krajín EÚ.O sídlo agentúry EMA má záujem 21 členských krajín EÚ, takže je tu priestor aj pre národných europoslancov, aby sa zaangažovali v prospech Štrasburgu. Členské štáty sa budú musieť na novom sídle pre agentúry dohodnúť jednomyseľne.priznáva švédska poslankyňa.Poslanci dnes v Štrasburgu opätovne rokovali o tejto otázke. Očakáva sa, že v septembri sa nájde potrebná zhoda naprieč celým politickým spektrom a poslanci prijmú rezolúciu, ktorá by stanovila akčný plán na zriadenie jedného sídla europarlamentu.