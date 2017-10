Brexit bez dohody najviac zasiahne najchudobnejšie domácnosti

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. októbra (TASR) - Britské domácnosti už pociťujú dôsledky vlaňajšieho referenda, v ktorom hlasovali za vystúpenie svojej krajiny z Európskej únie (EÚ). Oslabenie libry totiž naštartovalo infláciu. Rast platov sa spomaľuje a výrazne zaostáva za tempom zvyšovania spotrebiteľských cien. To najviac pociťujú práve najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva.Podľa aktuálnych štatistík priemerná mzda vo Veľkej Británii v období júl - august vzrástla o 2,1 % po revidovanom zvýšení o 2,2 % za tri mesiace do konca júla. Ale po úprave o infláciu mzdy v Británii od júna do konca augusta klesli o 0,4 %. To nie je dobrá správa pre domácnosti, ani pre ekonomiku.A ak Spojené kráľovstvo nedosiahne do brexitu dohodu o voľnom obchode s EÚ, situácia britských domácností sa ešte zhorší.Štúdia nadácie Resolution Foundation a spoločnosti UK Trade Policy Observatory (UKTPO) zistila, že negatívne dôsledky pre najchudobnejšie britské domácnosti budú o tretinu väčšie ako v prípade najbohatších. Domácnosti s nižším príjmom totiž väčšiu časť z neho minú na nákup základných položiek, ako sú potraviny, nápoje a odevy, ktoré po zavedení ciel zdražejú najstrmšie. Napríklad náklady na oblečenie by sa podľa štúdie mohli zvýšiť o 2,4 %, na mliečne výrobky o 8,1 % a na a mäsové výrobky o 5,8 %.Priemerný ročný výdavok spotrebiteľov by preto mohol stúpnuť o 260 libier (327,15 eur) a viac ako 3 milióny rodín by zaznamenalo ročný nárast výdavkov až o 500 GBP alebo aj viac, uviedli vedci.Životná úroveň domácností je už teraz pod tlakom, keďže spotrebitelia najviac pociťujú dôsledky referenda o brexite z júna 2016. Miera inflácie dosiahla v septembri 3 % a je najvyššia za takmer 5,5 roka.Premiérka Theresa Mayová sa snaží dosiahnuť s EÚ dohodu o voľnom obchode, ktorá by zabránila zavedeniu ciel. Kabinet sa však pripravuje aj na prípadný neúspech. Rokovania totiž viaznu, keďže EÚ chce najskôr vyriešiť "rozvod", až potom budúce vzťahy. Vláda v Londýne však Bruselu stále nepredložila svoj návrh na finančné vyrovnanie, ani plány na zabezpečenie práv expatriotov a režim na hraniciach s Írskom.povedala Ilona Serwická z UKTPO. Odchod bez dohody by najviac zasiahol tie domácnosti, ktoré majú už teraz problémy zohnať dosť peňazí na potraviny.