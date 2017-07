BREXIT: Čoraz viac britských ministrov akceptuje prechodné obdobie

Britský minister financií Philip Hammond Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 16. júla (TASR) - Britskí ministri sú čoraz viac presvedčení o potrebe prechodných opatrení, ktoré by zredukovali problémy po vystúpení Británie z Európskej únie (EÚ). Vyhlásil to dnes minister financií Philip Hammond.Hammond, ktorý v referende podporil zotrvanie v EÚ, je považovaný za hlas tzv. mäkkého brexitu v kabinete premiérky Theresy Mayovej. Uprednostňuje totiž obchodné vzťahy s EÚ pred obmedzením migrácie.A opakovane hovoril o potrebe prechodnej dohody, ktorá by podľa neho pomohla Británii preklenúť obdobie, kým uzavrie obchodnú dohodu s Bruselom, a zmiernila tak vplyv brexitu na ostrovné firmy.Hammond pre BBC uviedol, že kým ešte pred piatimi týždňami bola myšlienka prechodného obdobia pomerne nový pojem, teraz takmer všetci v kabinete akceptujú, že bude nejaká forma prechodu.Pripomenul, že s odštartovaním rokovaní sa reálne začal celý proces a vláda sa bude snažiť maximalizovať svoje "páky" a dosiahnuť najlepšiu možnú dohodu pre Britániu.Britský minister pre brexit David Davis sa má v pondelok v Bruseli zúčastniť prvého kola rozhovorov o podmienkach odchodu Británie z EÚ.Podľa Hammonda britská vláda musí čo najskôr poskytnúť čo najjasnejšiu predstavu o brexite, obnoviť tak dôveru podnikov a spotrebiteľov a udržať rast hospodárstva. Zdôraznil, že firmy, ktoré sa rozhodujú, kam nasmerujú investície, očakávajú, že budú mať viac jasno o budúcich vzťahoch Londýna s Európou.Hammond dodal, že dĺžka akéhokoľvek prechodného obdobia bude závisieť od toho, koľko času bude potrebné na zavedenie nových systémov v oblastiach, ako sú clá a prisťahovalectvo. Domnieva sa však, že na to bude pravdepodobne potrebných "pár rokov".