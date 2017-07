Brexit môže zvýšiť cenu typických anglických raňajok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. júla (TASR) - Rok po referende a zhruba mesiac od začiatku rokovaní o podmienkach odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) zasiahla Britov ďalšia zlá správa - brexit im môže zvýšiť cenu typických "anglických raňajok". Uviedla to poradenská spoločnosť KPMG.Ak totiž Londýn a Brusel nedosiahnu do marca 2019 obchodnú dohodu, bude sa obchodná výmena medzi nimi riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Inými slovami, dôjde k zavedeniu ciel.Cena klasických anglických raňajok, ktoré zvyčajne zahŕňajú vajcia, slaninu, párky a pečenú fazuľu, podávané s pomarančovým džúsom, čajom alebo kávou - by sa tak zvýšila o takmer 13 %, tvrdí KPMG.Pomarančový džús a olivový olej zo Španielska a Talianska by pravdepodobne zdraželi najviac - o 34 % a 30 %.