Brexit možno pripraví Česko o 100 miliárd korún

Praha 27. júna (TASR) - Brusel už podrobne rieši odchod Veľkej Británie z Európskej únie. Jednou z najbolestivejších oblastí je výpadok príjmov do únijného rozpočtu, ktoré do bruselskej pokladnice doteraz smerovali z Londýna. Nie je vylúčené, že v dôsledku brexitu by Česko mohlo prísť na únijných príspevkoch o 100 miliárd Kč (3,81 miliardy eur).Briti do pokladnice EÚ dávali viac, než z nej čerpali. V roku 2015 prispeli do spoločného únijného rozpočtu 18 miliardami eur, zatiaľ čo z pokladnice EÚ dostali len 7,5 miliardy eur. Na druhej strane Česko zaplatilo 1,3 miliardy eur, dostalo ale 7 miliárd eur. Na porovnanie, najväčší prispievateľ Nemecko vložilo v roku 2015 do spoločnej "kasy" 24,3 miliardy eur. To bola takmer šestina celkového rozpočtu EÚ.Ako uviedol server iHNED.cz, podľa odhadov by Česko v súvislosti s brexitom mohlo prísť až o štvrtinu príjmov z takzvaných kohéznych fondov. Z tých sa financuje množstvo projektov v chudobnejších krajinách EÚ.uviedla česká europoslankyňa za ANO Dita Charanzová.dodala.Chudobnejšie krajiny pritom odmietajú, že by o dohodnuté príspevky z pokladnice EÚ na budúce roky mali prísť. Európsky parlament dokonca minulý týždeň schválil rezolúciu, podľa ktorej sa kohézne fondy nesmú krátiť.To sa však nepáči bohatším členom EÚ, ktorí odmietajú výpadok príjmov spôsobený brexitom kompenzovať z vlastného vrecka. Tieto štáty, naopak, trvajú na tom, že sa v rozpočte na ďalšie obdobie (2021-2028) musia nájsť úspory. Všetko ale bude závisieť od ďalších rokovaní Londýna a Bruselu.povedal český europoslanec zvolený za TOP 09 Luděk Niedermayer.dodal.dodal Niedermayer.Opatrnosť bohatších štátov únie podporujú podľa českého europoslanca aj korupčné kauzy, veľmi nízke čerpanie prostriedkov a ich podivné smerovanie na neodôvodnené projekty alebo na zvýhodnenie veľkých a silných firiem.Ak by sa ale Londýn s Bruselom počas rokovaní o brexite nedohodli, čo britská premiérka Mayová nevylučuje, malo by to okrem iného vplyv na vzájomný obchod.uvádza Charanzová. To sa podľa nej dotkne aj Česka. Veľká Británia je pre ČR štvrtým najvýznamnejším vývozným trhom.S nižšími vývozmi by sa potom, samozrejme, krátili aj daňové príjmy a horšie by sa hľadali zdroje financovania európskych projektov. Na druhej strane by potom hrozilo obmedzenie príjmov z pokladnice EÚ.uviedla Charanzová. Ako však dodala, štúdia spracovaná minulý rok pre českú vládu hovorí o možnom výpadku príspevkov z fondov EÚ až vo výške okolo 100 miliárd Kč.