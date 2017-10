Brexit ohrozuje aj konský priemysel v Írsku a v Británii

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 14. októbra (TASR) - O zraniteľnosti Írska v súvislosti s brexitom sa napísalo už veľa. Ale doteraz sa ani jeden článok nevenoval tzv. írskemu konskému priemyslu. Obrat tohto odvetvia, od chovu koní až po konské závody, pritom dosahuje 1 miliardu eur a zamestnáva takmer 15.000 ľudí v Írsku. Uviedla to konzultačná spoločnosť Deloitte LLP.A vzhľadom na blížiaci sa brexit je potrebné upriamiť pozornosť aj na írsky a britský konský priemysel, ktoré sú veľmi tesne zviazané, v podstate sú to dvojčatá. Po odchode Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) mu totiž hrozia clá aj zdržiavanie na hraniciach.Je to mikrokozmos, ktorý odráža problémy spojené s brexitom. Jeho zástupcovia už predložili Bruselu svoje pripomienky. A v ničom sa nelíšia od sťažností firiem z priemyslu. Koniari sa ponosujú, že si nemôžu robiť žiadne konkrétne plány, pretože nevedia, ako a kedy sa brexit skončí.vyhlásil Henry Beeby, riaditeľ írskeho aukčného domu Goffs.povedal Brian Kavanagh, šéf Horse Racing Ireland. Pripomenul, že na rozdiel od výrobných podnikov toto odvetvie nemôže rýchlo zmeniť smer exportu a pokúsiť sa nájsť nové trhy.Oslabenie libry po vlaňajšom referende o brexite už znížilo príjmy britského aj írskeho konského priemyslu.Írsko je krajinou EÚ, ktorá je najviac ohrozená dôsledkami brexitu. Približne 15 % celkového írskeho exportu, teda vrátane ostatných odvetí hospodárstva, nielen chovu koní, smeruje do Británie.Okrem Dublinu, kde sídlia európske centrály zahraničných spoločností, ako je napríklad Google, veľkú časť írskej ekonomiky tvorí poľnohospodárstvo. Takmer 40 % írskeho exportu potravín a nápojov končí vo Veľkej Británii. Írsko sa podieľa až 70 % na dovoze hovädzieho mäsa na britské ostrovy.Čo sa týka konského priemyslu, veľká časť peňazí sa točí okolo závodov. Víťazi najprestížnejších pretekov môžu svojim majiteľom zarobiť milióny. John Magnier Coolmore, majiteľ plnokrvníkov, už zaznamenal pokles príjmov v priemere o 12 % v súvislosti s oslabením libry v dôsledku brexitu.uviedol hovorca spoločnosti Coolmore David O'Loughlin.Približne 10.000 koní prevezú ročne cez hranicu medzi Írskom a Veľkou Britániou, či už na preteky alebo chov, čiastočne aj vďaka dohode, ktorá umožňuje voľný pohyb plnokrvníkov.informovalo združenie írskych chovateľov plemenných koní parlamentný výbor.A tento pohyb môže byť prerušený, ak po brexite a zavedení hraničnému režimu budú musieť kone prejsť karanténou a inými kontrolami. A pri obchodovaní s valachmi hrozí clo vo výške 11,5 %, ak EÚ a Británia neuzavrú dohodu o voľnom obchode.