Brexit predstavuje dlhodobé riziko pre britské verejné financie

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. júla (TASR) - Británia bude musieť obmedziť verejné výdavky alebo zvýšiť dane, ak odchod z Európskej únie (EÚ) bude dlhodobo škodiť jej hospodárskemu rastu. To ešte podčiarkuje dôležitosť nových obchodných zmlúv. Oznámil to dnes britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR).OBR uviedol, že zabezpečenie "robustných" obchodných dohôd je pre dlhodobé zdravie britských verejných financií oveľa dôležitejšie, ako výška akéhokoľvek "účtu za rozvod" v rámci vyrovnania záväzkov voči EÚ.Aj keď sa hovorí o veľkej sume (učte), takýto jednorazový výdavok by nepredstavoval veľkú hrozbu pre udržateľnosť britských verejných financií. Oveľa väčší vplyv na britskú ekonomiku bude mať dohoda s EÚ, upozornil OBR.Pokles tempa rastu hrubého domáceho produktu (HDP) len o 0,1 percentuálneho bodu a daňových príjmov môže spôsobiť, že pomer dlhu k HDP v Británii bude o 50 rokov vyšší o 50 percentuálnych bodov, ak sa plán verejných výdavkov nezmení, dodal OBR.Aj v prípade ďalšieho znižovania produktivity v Británii bude pravdepodobnosť zvýšenia daní alebo škrtov vo výdavkoch štátu narastať, uviedol OBR.Britský verejný dlh už dosiahol 1,6 bilióna libier (1,81 bilióna eur) alebo 80 % HDP, viac ako dvojnásobok jeho úrovne pred finančnou krízou. Rozpočtový deficit vlani klesol na 10-ročné minimum 2,4 % HDP.Britský minister financií Philip Hammond chce do polovice nasledujúcej dekády dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Ale menšinová vláda premiérky Theresy Mayovej je pod tlakom, aby po rokoch úsporných opatrení uvoľnila "zovretie".Ďalšie veľké riziká pre verejné financie v strednodobom horizonte predstavujú rastúce náklady na zdravotnú starostlivosť a dôchodky v dôsledku starnutia obyvateľstva, a v menšej miere aj v dôsledku obmedzenia migrácie.Podľa scenára, ktorý počíta s prudkým poklesom britskej ekonomiky v kombinácii s vyššími úrokmi centrálnej banky ako jej vlaňajších záťažových testoch, by sa dlh britského verejného sektora mohol vyšplhať na 114 %, dodal OBR.