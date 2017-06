Brexit prinesie do Frankfurtu nové pracovné miesta v bankovom sektore

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 25. júna (TASR) - Zahraničné banky počítajú s tým, že z dôvodu vystúpenia Británie z Európskej únie (EÚ) sa vo Frankfurte nad Mohanom vytvoria tisíce nových pracovných miest. Frankfurt je nemeckým finančným centrom.uviedol šéf združenia zahraničných bánk v Nemecku VAB Stefan Winter pre nedeľný Welt am Sonntag. Winter predpokladá, že 12 až 14 veľkých bánk rozšíri svoje už existujúce divízie pôsobiace vo Frankfurte alebo vytvorí nové.Zväz očakáva, že jeden finančný inštitút prijme ďalších 300 až 400 zamestnancov, predovšetkým v oblasti manažmentu rizík, IT a obchodovania s cennými papiermi. V strednodobom horizonte bude počet nových pracovných miest, ktorý vznikne vďaka brexitu, ešte výrazne vyšší.uviedol Winter. Bude to len pomalý proces. Po piatich rokoch však podľa neho bude Frankfurt pociťovať dôsledky brexitu silnejšie ako po dvoch rokoch.