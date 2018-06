Brexit znížil investície do automobilového sektora takmer o polovicu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. júna (TASR) - Neistota spojená s odchodom Británie z Európskej únie znížila investície do britského automobilového priemyslu takmer o polovicu, upozornil britský Zväz výrobcov a predajcov áut (SMMT). Podľa zväzu sú súčasné predstavy britskej vlády o obchode s Európskou úniou po vystúpení z bloku nereálne.SMMT uviedol, že investície do automobilových závodov, zariadení a nových modelov dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka 347,3 milióna libier (394,48 milióna eur). Na porovnanie, za 1. polrok minulého roka oznámili firmy investície do britského automobilového priemyslu na úrovni 647,4 milióna libier.povedal šéf SMMT Mike Hawes. V tejto súvislosti dodal, že automobilky potrebujú jasné informácie o tom, ako to bude po brexite vyzerať, aby si mohli naplánovať ďalšie kroky. Podľa Hawesa je v stávke budúcnosť jedného z kľúčových sektorov britskej ekonomiky, ktorý zamestnáva vyše 800.000 ľudí.