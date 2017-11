Brexit zvyšuje dopyt po kanceláriách vo Frankfurte nad Mohanom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 2. novembra (TASR) - Realitné kancelárie vo Frankfurte nad Mohanom zaznamenali za uplynulý rok nárast prenájmu kancelárskych priestorov o viac ako 20 %. Dôvodom je neistota v súvislosti s odchodom Británie z Európskej únie (EÚ), ktorá núti banky, aby presunuli svoje oficiálne sídlo do niektorej z krajín bloku. A favoritom je nemecké finančné centrum Frankfurt nad Mohanom.Prieskum spoločnosti Frankfurt Main Finance, ktorá sa stará o propagáciu mesta a pomáha bankám s presunom, ukázal, že realitné spoločnosti vo Frankfurte nad Mohanom zaznamenali do konca septembra nárast prenajatej kancelárskej plochy o viac ako pätinu. Aj nájomné sa v rovnakom čase mierne zvýšilo.Rast dopytu poukazuje na trend postupného presunu bánk so sídlom v Londýne, ktoré sa snažia nájsť vhodnú "adresu" v inom členskom štáte EÚ. Pomalý postup rokovaní o brexite medzi Bruselom a Londýnom zvyšuje nervozitu firiem, a to nielen z finančného sektora, ktoré potrebujú mať jasno o budúcich obchodných vzťahoch Británie s EÚ.Frankfurt nad Mohanom je relatívne malý v porovnaní s Londýnom alebo Parížom, ale nachádza sa v centre Nemecka, najsilnejšej ekonomiky Európy, a je sídlom Európskej centrálnej banky aj ďalších dôležitých regulačných úradov.povedal Markus Kullman z realitnej spoločnosti JLL a dodal, že aj dynamický rast nemeckej ekonomiky prispel k vyššiemu dopytu po kancelárskych priestoroch. Domnieva sa tiež, že v tomto prípade nejde o kompletné presťahovanie, ale skôr o postupné budovanie nových centrál.dodal.BNP Paribas Real Estate dokonca tvrdí, že do konca septembra bolo v nemeckej finančnej metropole prenajatých 477.000 štvorcových metrov (m2) kancelárskych priestorov, čo je nárast o približne štvrtinu oproti predchádzajúcemu roku. A 10.000 m2 je priestor pre približne 500 ľudí.Americká banka Goldman Sachs sa už napríklad dohodla na prenájme ôsmich poschodí novej 37-poschodovej budovy. To je najväčšia prenajatá plocha v tomto roku. Aj banka Morgan Stanley už podpísala dohodu o prenájme kancelárií.