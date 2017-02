Breznianske lesy majú nového šéfa, doterajší stratil dôveru primátora

Ilustračné foto.. Foto: TASR Pavol Ďurčo Foto: TASR Pavol Ďurčo

Brezno 16. februára (TASR) – Lesy Mesta Brezno majú nového, dočasného riaditeľa, ktorým sa stal súčasný riaditeľ Technických služieb Brezno Ján Lukáč. Rozhodlo o tom v stredu (15.2.) mestské zastupiteľstvo, ktoré takmer jednohlasne odvolalo doterajšieho šéfa mestských lesov Milana Dolňana. Návrh predložil primátor Tomáš Abel, ktorý vedeniu tejto obchodnej spoločnosti so 100-percentnou účasťou mesta opakovane vyčítal nehospodárnosť. Za najzávažnejší dôvod na jeho odvolanie však označil fakt, že nikdy úplne nevyvrátil pochybnosti o nelegálnom obchodovaní s drevom. Exriaditeľ breznianskych lesov to popiera. Prípad vyšetruje polícia.Ako dnes TASR informovala zástupkyňa primátora Petra Dzurmanová, uvedené podozrenia vzniesol ešte na začiatku volebného obdobia predseda dozornej rady a mestský poslanec Vladimír Strmeň.vysvetlila Dzurmanová.reagoval primátor Abel.Ako tiež zdôraznil, dôvody na odvolanie riaditeľa nemajú osobný charakter, váži si jeho odborný prínos v prospech mestských lesov a tiež prácu ďalších zamestnancov spoločnosti.Téma mestských lesov sa na rokovanie poslaneckého zboru nedostala po prvý raz. Aj v minulosti dominovali niektoré sporné otázky súvisiace s ich hospodárením.dodala Dzurmanová.Podľa vedenia magistrátu Lukáča navrhli za nového riaditeľa z dôvodu, že sa na čele Technických služieb Brezno osvedčil ako schopný manažér a ekonóm. Za doterajší rok a pol vo funkcii výrazne zlepšil hospodárenie tejto príspevkovej organizácie a podobná úloha ho teraz čaká aj v mestských lesoch. Funkciu šéfa by mal však zastávať odborník v oblasti lesníctva, preto samospráva v najbližšom čase vyhlási výberové konanie na tento post.