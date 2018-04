Brezno reguluje počet holubov. Kto ich kŕmi, riskuje 33-eurovú pokutu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jana Vodnáková Foto: TASR - Jana Vodnáková

Brezno 19. apríla (TASR) – Breznianska samospráva počas tohto mesiaca pristúpila k regulácii počtu voľne žijúcich holubov, ktoré strpčujú život obyvateľom Ulice Fraňa Kráľa. Za ich výskyt môžu najmä ľudia, ktorí ich kŕmia i napriek tomu, že im hrozí 33-eurová pokuta. Podľa odhadov sa len na tejto ulici nachádza približne 50 jedincov, ktorí sa tam sústreďujú vďaka ľahkému prístupu k potrave.S premnožením holubov má problém nejedno mesto na Slovensku. Ako informovala breznianska radnica na svojom webe, okrem agresívneho trusu, ktorým znečisťujú a poškodzujú budovy, je častým argumentom na ich likvidáciu tiež údajný prenos rozličných chorôb. Brezno si preto objednalo odchyt voľne žijúcich holubov do špeciálne upravených pascí, ktoré sú umiestnené na strechách objektov. Vletia do nich za pripravenou návnadou, ale von sa už nedostanú. S odchytenými jedincami sa nakladá v zmysle platných a účinných všeobecno-záväzných právnych predpisov. Odvoz holubov sa vykonáva v prepravných klietkach určených pre vtáky a k ich odstráneniu dochádza v kafilerickom asanačnom ústave.Mesto pripomína, že holuby nachádzajú dostatok potravy v podobe odpadkov, preto sú často označované ako lietajúce potkany. Najúčinnejším spôsobom, ako sa ich zbaviť, je zabrániť im v prístupe k odpadkom, neprikrmovať ich a primeranými prostriedkami znemožniť ich hniezdenie a rozmnožovanie.zdôraznil šéf mestských policajtov Ján Fedor.Radnica preto žiada obyvateľov a majiteľov prevádzok, aby sa zdržali konania, ktoré by mohlo viesť k združovaniu a následnému rozmnožovaniu holubov na území mesta.