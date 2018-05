Brigádnikov je enormne málo, poukazujú na to aj samozbery jahôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. mája (TASR) - Začínajúce samozbery jahôd poukazujú na enormný nedostatok sezónnych brigádnikov. Priniesť zdravé a čerstvé ovocie alebo zeleninu na spotrebiteľský stôl pri súčasnom počte zamestnancov a brigádnikov sa z roka na rok ukazuje ako čím ďalej tým väčší problém. Zdôraznila to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Poľnohospodári podľa nej pestujú jahody na rozlohe približne 140 hektárov. Vďaka relatívne priaznivému jarnému počasiu sa už v týchto dňoch začínajú samozbery jahôd. Pestovatelia avizujú sľubne vyzerajúcu úrodu. Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo v Maduniciach otvorilo svoje jahodové plantáže pre spotrebiteľov už 19. mája. Jeho podpredseda Oliver Šiatkovský, ktorý je zároveň členom predstavenstva SPPK, jahody pestuje už dve dekády. Posledné roky však s minimom brigádnikov.uviedol Šiatkovský.Holéciová zdôraznila, že pre pestovateľov bude v budúcnosti obzvlášť žiaduce, aby štát pripravil také podmienky na sezónne zamestnávanie, vďaka ktorým by sa pestovateľom uľahčila vyhrotená situácia s nedostatkom ľudí.doplnil Šiatkovský.Hovorkyňa SPPK dodala, že naši pestovatelia ešte vlani navrhovali, aby sa úbytok pracovných síl zvyšoval prostredníctvom tzv. inštitútu sezónnych prác, ktorý by riešil zamestnancov pracujúcich práve v špeciálnej rastlinnej výrobe, aj vrátane cudzích štátnych príslušníkov. Inštitút sa však dodnes nepodarilo vytvoriť. Podľa pestovateľov je veľmi dôležité, aby sa tento vypuklý problém nepodceňoval. V avizovanej koncepcii ďalšieho vývoja poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku do roku 2030, o ktorej hovoril minulý týždeň aj predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), by preto malo byť jasne zadefinované, akým spôsobom bude štát zvyšovať počet pracovníkov v týchto odvetviach už aj s pomocou cudzích štátnych príslušníkov.