Brilantný Brazílčan Neymar si zgustol na Toulouse

Paríž 21. augusta (TASR) - Nezastaviteľným spôsobom sa v domácom ligovom debute za Paríž St. Germain prezentoval brazílsky futbal Neymar. V nedeľu v 2. kole Ligue 1 PSG nad Toulouse vysoko 6:2 a v Parku princov exceloval najdrahší hráč sveta. Ten privádzal domácich fanúšikov do vytrženia, grandiózne predstavenie odštartoval i zavŕšil gólom a vyslúžil si mohutné ovácie publika.Dvadsaťpäťročný útočník okrem dvoch gólov na ďalšie dva prihral a po faule na neho padol ďalší z pokutového kopu. V nadstavenom čase zosmiešnil obranu hostí nezastaviteľným gólovým sólom a štadión spieval jeho meno.PSG prehrával od 18. minúty po ukážkovom voleji Maxa Gradela, no Neymar v 31. minúte zavelil k obratu, keď zakončil akciu, ktorá sám založil vtipnou pätičkou. O štyri minúty po jeho prihrávke Adrien Rabiot poslal favorita do vedenia. V 74. minúte Edinson Cavani po faule na aktívneho Brazílčana premenil jedenástku. V 78. minúte sa hostia vrátili do zápasu po zblokovanej hlavičke Christophera Julliena, no následne dvakrát v rýchlom slede inkasovali. Gólu na 5:2 predchádzal utešene zahratý roh, keď Neymar vyhodnotil sťahovanie masy hráčov do šestnástky tak, že rýchlym strieľaným centrom našiel voľného Layvina Kurzawu a ten zavesil skvelý volej. Brazílčan potom v nadstavenom čase korunoval svoj brilantný výkon nevídaným expozé, keď v šestnástke spravil zo šestice brániacich súperov štatistov.citoval Neymara L'Equipe.Bývalý hráč FC Barcelona predviedol výborný výkon i v debute za PSG na pôde Guingampu (3:0), ktorý tiež okorenil gólom. Vicemajstrovský PSG je s deviatimi bodmi na čele tabuľky, o skóre pred obhajcom titulu AS Monaco a St. Étienne.