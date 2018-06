Brilantný Coutinhov gól, ale „Canarinhos“ narazili, píšu médiá o zápase Brazília – Švajčiarsko

MOSKVA 18. júna - Ohlasy svetových internetových médií na zápas majstrovstiev sveta vo futbale Brazília - Švajčiarsko (1:1)."Brazília hrala 19 minút svoj najlepší futbal. Výborné kombinácie, presné prihrávky, nápaditosť v útoku. A potom vstúpili do hry kalkulácie a akoby čakanie na kontry a na to, čo vymyslí súper. Stačil jeden center a Švajčiarsko, dovtedy bez útoku, vyrobilo zo zápasu v Rostove nad Donom nečakanú drámu. Remíza 1:1 nech je pre nás lekcia. Ak je tím lepší, nemal by prenechať iniciatívu súperovi. Dá vám potom facku do tváre vtedy, keď to najmenej očakávate.""Ochromený Neymar a Brazília narazila... Selecao má za sebou najhorší vstupný zápas na majstrovstvách sveta za 40 rokov. V Argentíne v roku 1978 to bolo tiež 1:1 v prvom zápase, vtedy proti Švédsku.""Zuber vyčaroval bod proti Brazílii. Mexický rozhodca bol dvakrát na našej strane.""Posolstvo z Rostova! Dlhé roky sa Švajčiarsko iba spoliehalo, že mu niekto iný pomôže a neverilo si. Aj začiatok proti Brazílii tomu nasvedčoval, ale koniec zápasu nám vlial nádej na zmenu. Nebol to ešte brilantný a suverénny výkon, po ktorom by prišlo snové víťazstvo. Chce to ešte vic odvahy a najmä lepší prvý polčas.""Brazílske sklamanie na úvod. "Canarinhos" viedli, ale potom dovolili Švajčiarom vyrovnať.""Revolúcia na mundiale. Brazília po raketovom úvode a značkovom góle Coutinha zhasla a výsledkom bola remíza 1:1. Zatiaľ to vyzerá tak, že v Rusku sa nikto nikoho nebojí a okrem favoritov môže pomýšľať na záverečný boj o titul aj ´stredná trieda´.""Coutinhov čarovný gól Brazílie nestačil. Najväčší favorit si to takto na úvod nepredstavoval.""Brazília otupená Švajčiarskom! Pochybná Zuberova hlavička zrušila brilantný Coutinhov zásah.""Došlo aj na Brazíliu! So Svajčiarskom len 1:1..."

