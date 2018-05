Británia a USA spustili dosiaľ najväčšiu výskumnú akciu v Antarktíde

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 1. mája (TASR) - Británia a Spojené štáty spustili v pondelok rozsiahle vedecké skúmanie obrovského antarktického ľadovca, známeho ako Thwaitesov ľadovec, so zámerom posúdiť, za aký čas by mohlo dôjsť k jeho rozpadu. Podľa stanice BBC ide o dosiaľ najväčšiu bádateľskú akciu svojho druhu v Antarktíde.Úlohou britsko-amerického výskumného tímu bude zistiť, či k rozpadu ľadovca dôjde v najbližších desaťročiach alebo storočiach. Jeho zrútenie by totiž mohlo významne ovplyvniť úroveň hladiny mora na celom svete. Päťročný program za 22,8 milióna eur pracovne spojí zhruba 100 vedcov, ktorí budú využívať najmodernejšie prístroje.Ide o najväčší spoločný projekt, aký tieto dve krajiny v Antarktíde podnikli za uplynulých vyše 70 rokov. Výskum povedie britská inštitúcia NERC (Natural Environment Research Council) a americký ústav NSF (National Science Foundation). K úsiliu prispejú aj vedci z Fínska, Južnej Kórey, Nemecka, Nového Zélandu a Švédska.Podľa NASA prišla Antarktída v rokoch 2002-2016 o 125 gigaton ľadu ročne. Biely kontinent ukrýva 62 percent globálnych zásob sladkej vody a jeho postupné topenie by mohlo prispieť k odsoleniu svetových morí s fatálnymi následkami pre mnohé morské druhy. Thwaitesov ľadovec má rozlohu porovnateľnú s rozlohou Británie.