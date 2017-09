Británia bude pre elektromobily potrebovať nové elektrárne

Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 2. septembra (TASR) - Británia bude musieť naliať miliardy libier do nových elektrární, distribučných sietí a nabíjacích staníc pre elektromobily, aby zabránila nedostatku energie po zákaze dieselových a benzínových vozidiel.Británia očakáva "príchod" miliónov elektrických vozidiel v priebehu nasledujúcich dvoch desaťročí. Ak dokáže presvedčiť vodičov, aby ich nabíjali cez noc - keď je rezervná kapacity elektriny dostatočná - mohla by udržať obrovské náklady na infraštruktúru pod kontrolou.Veľkým problémom však budú čeliť najmä lokálne distribučné siete. Spojené kráľovstvo tak bude potrebovať celý rad technológií na riadenie spotreby, aby dokázalo pokryť odhadovaný nárast celkového dopytu o 15 %, a zabránilo zvýšeniu odberu až o 40 % počas tzv. špičiek.povedal Johannes Wetzel, analytik pre energetické trhy v spoločnosti Wood Mackenzie.Britská vláda v júli oznámila, že zakáže predaj nových osobných benzínových a naftových áut a dodávok od roku 2040. Jej cieľom je znížiť znečistenie ovzdušia, zdroj problémov v oblasti verejného zdravia, a tiež produkciu oxidu uhličitého o 80 % do roku 2050 oproti roku 1990. Tento cieľ si Londýn určil sám.A hoci budú v roku 2040 v Británii na cestách stále aj konvenčné automobily, počet elektrických vozidiel (EV) by mohol vyskočiť na 20 miliónov z dnešných približne 90.000, odhadujú odborníci. Na ich nabíjanie bude potrebná dodatočná elektrina.Británia už pritom čelí možným problémom s dodávkami elektriny začiatkom budúcej dekády, keď skončí životnosť starých jadrových reaktorov. A od roku 2025 chce začať s postupným vyraďovaním uholných elektrární.