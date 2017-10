Británia by v prípade nedohody s EÚ mohla vstúpiť do NAFTA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. októbra (TASR) - Británia by sa v prípade nedohody s Európskou úniou o voľnom obchode mohla pripojiť k Severoamerickej dohode o voľnom obchode, ktorá je známa pod označením NAFTA. Jej členmi sú v súčasnosti Spojené štáty, Kanada a Mexiko.Ako uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na britský denník The Daily Telegraph, vstup do NAFTA patrí k možnostiam, ktoré britskí ministri zvažujú v prípade, že Británia opustí v marci 2019 Európsku úniu bez obchodnej dohody.Zdroj svojej informácie britský denník nezverejnil, hovorca ministerstva pre medzinárodný obchod však tieto úvahy nepoprel.povedal hovorca.NAFTA funguje od roku 1994, v súčasnosti je však táto dohoda ohrozená. Americký prezident Donald Trump ju považuje za dohodu nevýhodnú pre americké firmy a varoval, že ak úpravy v rámci nej, o ktorých sa momentálne rokuje, nebudú USA vyhovovať, od dohody odstúpia.Ani britským firmám by prípadný vstup krajiny do NAFTA situáciu veľmi nezjednodušil. Ak by sa Británia k NAFTA pripojila, museli by britskí producenti, ktorí budú chcieť vyvážať do Európskej únie aj do Severnej Ameriky, vyrábať produkty v súlade s pravidlami platnými na jednej strane v EÚ a na druhej v Severnej Amerike. Británia sa, navyše, bude musieť prispôsobiť severoamerickému modelu v oblasti služieb, tovarov, hospodárskej súťaže a ochrany údajov.