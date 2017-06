Británia chce po brexite zamedziť vzniku byrokracie v exporte

Philip Hammond Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 18. júna (TASR) - Británia potrebuje plynulý proces odchodu z Európskej únie (EÚ), aby dokázala zabezpečiť pracovné miesta a investície. Podľa ministra financií Philipa Hammonda nová colná dohoda s EÚ musí zabrániť byrokratickým prekážkam pre obchod.povedal v rozhovore pre BBC.Podľa jeho slov takýto brexit znamená aj to, že Británia plynule prejde od súčasnej colnej únie do nového režimu, ktorý umožní ďalší tok britského tovaru nielen bez ciel, ale najmä bez omeškaní a byrokracie. Hammond upozornil, že clá sú len malou časťou problému.Britskí exportéri by mali zažiť obchodovanie,. Minister upozorňuje, že vládu čaká náročný program.dodal Hammond.V strednodobom horizonte sa chce Hammond zamerať na zlepšenie produktivity. Financie na verejné služby totiž môže britská vláda získať zvýšením daní, väčším zadlžovaním alebo práve zlepšením produktivity.