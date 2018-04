Británia chce zakázať predaj plastových slamiek a vatových tyčiniek

Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. apríla (TASR) - Britská vláda plánuje zakázať predaj jednorazových plastových slamiek, miešadiel a vatových tyčiniek. Vyplýva to zo štvrtkového vyhlásenia premiérky Theresy Mayovej, ktorá k tomuto kroku vyzvala aj krajiny Spoločenstva národov (Commonwealth).vyhlásila v Londýne Mayová.Ako informovala agentúra AP, britský minister zdravotníctva Michael Grove v tejto súvislosti uviedol, žePodľa britského kabinetu najnovšia štúdia ukázala, že Briti každoročne vyhadzujú až 8,5 miliardy slamiek. Vláda Spojeného kráľovstva vyčlenila vyše 61 miliónov libier (v prepočte približne 70 miliónov eur) na výskum nových spôsobov na odstraňovanie plastového odpadu a predchádzanie znečisteniu, ktoré takýto odpad spôsobuje.Britská vláda zároveň o tejto téme plánuje usporiadať verejné diskusie. Taktiež prisľúbila, že pred tým, ako by bol zákon o zákaze predaja prijatý, bude spolupracovať s výrobnými podnikmi na vývoji nových alternatív, ktoré by jednorazové plastové predmety nahradili.