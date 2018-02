Británia colnú úniu rozhodne opustí

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. februára (TASR) - Británia po brexite s určitosťou opustí colnú úniu. Uviedol to zdroj z úradu britskej premiérky po tom, ako niektorí britskí politici vyzvali Theresu Mayovú na jasné vyjadrenia, ako si predstavuje vzťahy Británie a Európskej únie (EÚ) po odchode ostrovnej krajiny z bloku.Zdroj z Downing Street 10 však na margo týchto diskusií uviedol, žeInformácie prichádzajú krátko pred začiatkom rokovaní hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera so skupinou britských ministrov.Ako uviedol server BBC, v pondelok sa Barnier stretáva s britským ministrom pre brexit Davidom Davisom. Ich diskusie odštartujú ďalšie kolo rokovaní o odchode Británie z EÚ. To sa prvýkrát zameria na prechodné obdobie plánované po brexite.Očakáva sa, že jednou z citlivých tém budú práva občanov EÚ, keďže Mayová naposledy oznámila, že občania EÚ, ktorí prídu do Británie počas prechodného obdobia po brexite, by nemali mať rovnaké práva ako občania EÚ, ktorí do krajiny prišli pred termínom brexitu. Informácie o prípadnom pokroku zverejnia Davis a Barnier v piatok 9. februára.