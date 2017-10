Británia dala severoírskym stranám ultimátum

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Belfast 27. októbra (TASR) - Britská vláda stanovila 30. október ako posledný termín na dosiahnutie dohody o spoločnej regionálnej vláde Severného Írska. V opačnom prípade Londýn hrozí posunom smerom k obnoveniu priamej vlády nad touto britskou provinciou, informovala agentúra Reuters.Severné Írsko je bez vlastnej regionálnej vlády už od januára tohto roka. Vtedy sa rozpadla spoločná administratíva, v ktorej sa o moc delili írski republikáni s probritskými unionistami. Na obnovení funkčnej vlády sa im odvtedy dohodnúť nepodarilo, čo ohrozuje krehkú politickú stabilitu tohto v minulosti nepokojnom regióne.Britský minister pre Severné Írsko James Brokenshire minulý týždeň oznámil, že rozhovory o obnovení spoločnej vlády medzi Demokratickou unionistickou stranou (DUP) a republikánskou stranou Sinn Féin uviazli na mŕtvom bode. Dôvodom boli spory ohľadne práv írsky hovoriaceho obyvateľstva.Ak sa obom hlavným stranám podarí dosiahnuť dohodu do 30. októbra, Brokenshire sa vráti do Londýna a spustí procedúry potrebné na vytvorenie novej severoírskej exekutívy, informoval v piatok hovorca britskej vlády.V opačnom prípade podľa neho Londýn predloží legislatívu o novom severoírskom rozpočte. To by podľa agentúry Reuters predstavovalo krok smerom k obnoveniu priamej kontroly nad Severným Írskom.Brokenshire v tejto súvislosti varoval, že severoírske strany sú na "šikmej ploche smerujúcej k väčšej a väčšej intervencii vlády Spojeného kráľovstva" v Severnom Írsku.Spoločná regionálna vláda bola vytvorená na základe takzvanej Veľkopiatkovej dohody z roku 1998, ktorá ukončila tri desaťročia trvajúce obdobie násilností v Severnom Írsku.