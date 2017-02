Británia, Francúzsko a USA sú znepokojené verdiktom nad Navaľným

Alexej Navaľny Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Paríž/Londýn 10. februára (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo v noci nadnes znepokojenie v súvislosti s verdiktom ruského súdu, ktorý vodcu opozície Alexeja Navaľného odsúdil na päť rokov väzenia podmienečne za spreneveru v kauze Kirovles.Podľa amerického ministerstva je verdikt nad NavaľnýmRezort poukázal na to, že najnovší rozsudok je zopakovaním verdiktu z roku 2013, ktorý ruský najvyšší súd zrušil. Zároveň vyzval ruské vedenie, abyZnepokojenie v súvislosti s rozsudkom nad Navaľným vyjadrili vo štvrtok aj ministerstvá zahraničných vecí Británie a Francúzska.Podľa Británie na základe rozhodnutia ruského súdu opäť vyvstávajú otázky o selektívnom prístupe v uplatňovaní práva v Rusku. Poukázal aj na verdikt Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý obvinenia Navaľného v kauze Kirovles už v roku 2013 označil za politicky motivované.Navaľnyj bol obžalovaný z toho, že ako poradca gubernátora Kirovskej oblasti v roku 2009 zorganizoval podvod, v ktorom štátny podnik Kirovles prišiel o 10.000 kubíkov dreva, čím mu vznikla škoda za 16 miliónov rubľov (vyše 252.000 eur).Prvý proces v roku 2013 sa skončil vynesením päťročného nepodmieneného trestu, ktorý odvolací súd následne zmenil na podmienečný. Európsky súd pre ľudské práva však neskôr dospel k záveru, že ruská justícia porušila Navaľného právo na spravodlivý proces. Vlani v novembri potom ruský najvyšší súd pôvodný rozsudok zrušil a nariadil nový proces.Najnovší verdikt ruského súdu pre Navaľného znamená aj to, že ako odsúdený za závažný trestný čin - so sadzbou do desať rokov - nesmie kandidovať vo voľbách. Navaľnyj pritom počas uplynulého víkendu v Petrohrade otvoril prvý zo svojich volebných štátov. V stredu, po vynesení rozsudku súdom v Kirove, manažér Navaľného tímu Leonid Volkov oznámil, že v predvolebnej kampani budú pokračovať bez ohľadu na rozhodnutie súdu.