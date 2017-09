Británia má podozrenie, že jadrovému pokroku KĽDR pomohol Irán

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. septembra (TASR) - Britskí činitelia sa obávajú, že náhly pokrok Severnej Kórey vo vývine jadrových zbraní môže súvisieť s tajnou podporou zo strany Iránu, informoval dnes britský týždenník The Sunday Telegraph.Vysoko postavení predstavitelia britskej vlády sú presvedčení, že severokórejskí vedci sa nemohli sami pričiniť o technologický posun v jadrovom programe KĽDR. Britské ministerstvo zahraničných vecí preto vyšetruje, či súčasné alebo niekdajšiepomohli Pchjongjangu nadobudnúť predmetné technológie.napísali zmienené noviny. Britské úrady dúfajú, že zistením, kto dodal KĽDR jadrové technológie, sa otvoria nové diplomatické možnosti na vyvíjanie tlaku na severokórejský režim, ktorý aj napriek ekonomickým sankciám odmieta zmeniť kurz.Americký denník The New York Times v auguste s odvolaním sa na Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS) a tajné údaje americkej spravodajskej služby informoval, že severokórejské skúšky medzikontinentálnych balistických striel môžu súvisieť s ilegálnym nákupom raketových motorov vyrobených na Ukrajine.KĽDR začiatkom tohto mesiaca oficiálne oznámila, že vykonala úspešný test vodíkovej bomby, ktorá môže byť použitá ako bojová hlavica medzikontinentálnej balistickej strely. Washington zvažuje prerušenie stykov s krajinami, ktoré obchodujú s KĽDR. Moskva vyzvala všetky strany na dialóg ako jediný spôsob riešenia vzniknutej situácie.