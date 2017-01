Británia má v rokovaniach o brexite horšiu pozíciu ako EÚ

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 13. januára (TASR) - Väčšinu nemeckých manažérov prekvapujúco neznepokojuje odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ). Deviati z desiatich z nich nepredpokladajú, že v blízkej budúcnosti bude mať brexit silný vplyv na obchodovanie ich firiem.Takýto výsledok priniesol prieskum Ústavu nemeckého hospodárstva (IW), ktorý bol zverejnený v stredu (11. 1.).Autor štúdie Jürgen Matthes uviedol, že z prieskumu vyplýva aj hlavný politický záver: Veľká Británia má menej nátlakových prostriedkov v rokovaniach, ktoré sa budú konať o jej odchode zo spoločenstva, než očakáva jej vláda.Londýn živí predstavu, že nemecká ekonomika z obavy o tvrdý brexit urobí Spojenému kráľovstvu ústupky najmä s ohľadom na parlamentné voľby, ktoré sa v Nemecku uskutočnia tento rok na jeseň.Ústav IW urobil analýzu odpovedí z 2900 nemeckých firiem na tému brexit. V nich len 15,5 % predpokladá, že sa odchod Londýna z EÚ prejaví v ich personálnom plánovaní. Asi 17 % podnikov očakáva, že brexit ich výrobu do určitej miery ovplyvní. Celkovo 37 % firiem predpokladá, že sa zníži ich export v dôsledku poklesu hodnoty britskej libry. Niektoré firmy sa obávajú silného poklesu, väčšina sa rozsahu jeho zníženia neobáva.Na druhej strane 25 % firiem počíta s jeho vzostupom.Závažnou hrozbou pre Britániu je potenciálna hrozba straty 232.000 pracovných miest v jej finančnom sektore. Toto číslo potvrdil v utorok (10. 1.) pred parlamentným výborom šéf londýnskej burzy LSE Xavier Rolet.Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson dôrazne varoval pred scenárom, podľa ktorého by sa obchodné vzťahy medzi Nemeckom a Spojeným kráľovstvom zhoršili.Z teórie obchodovania vyplýva, že ostatní členovia EÚ sú v rokovaniach o realizácii brexitu v lepšej pozícii ako Londýn. Výhoda spočíva v tom, že ak Británia skutočne opustí spoločný trh, obchodovanie medzi oboma stranami sa zo súčasnej úrovne zníži vo vývoze i dovoze v absolútnych číslach vyrovnane. To sa však na hrubom domácom produkte Spojeného kráľovstva prejaví výraznejšie ako u ostatných 27 členov EÚ.