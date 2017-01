Británia môže formálne rokovať o obchodných dohodách až po brexite

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 23. januára (TASR) - Európska komisia (EK) dnes upozornila Britániu, že kým nevystúpi z Európskej únie (EÚ), musí sa zdržať akýchkoľvek formálnych rokovaní o obchodnej dohode s inými štátmi.Britská premiérka Theresa Mayová sa totiž chystá odcestovať v piatok 27. januára na návštevu do USA. A na programe jej rokovaní s prezidentom Donaldom Trumpom bude aj možná obchodná dohoda medzi Londýnom a Washingtonom.Obchodné dohody sú však výlučne záležitosťou EK. Británia, samozrejme, môže debatovať v USA o tejto téme, ale rokovať o dohode môže až po svojom vystúpení z EÚ. Povedal dnes novinárom v Bruseli hovorca komisie Margaritis Schinas. Zároveň ale dodal, že zmluvy EÚ nikomu nezakazujú diskusie o obchode.Mayová sa chystá formálne odštartovať dvojročný proces odchodu svojej krajiny z EÚ v marci tohto roka. No už vlani začala, keď otvorila diskusiu o obchode s Indiou, Austráliou a Novým Zélandom.Britská vláda si totiž dala za cieľ uzavrieť po brexite čo najrýchlejšie obchodné zmluvy so štátmi mimo EÚ, vrátane USA a Číny, aby pomohla ekonomike, keď firmy stratia voľný prístup na európsky trh.Plánovaná návšteva v Bielom dome bude prvým stretnutím nového amerického prezidenta so zahraničným politikom od jeho nástupu do úradu.