Británia môže pred brexitom preskúmať, kde sú bariéry v obchode s USA

Na ilustračnej fotografii je britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Philadelphia 26. januára (TASR) - Británia a USA môžu preskúmať oblasti, v ktorých by mohli odstrániť niektoré obchodné bariéry, čo by obom krajinám prinieslo výhody, zatiaľ čo bude Londýn rokovať o svojom odchode z Európskej únie (EÚ). Vyhlásila to dnes britská premiérka Theresa Mayová na palube lietadla, ktoré mieri do USA, kde sa má zísť s novým americkým prezidentom Donaldom Trumpom.Mayová zároveň novinárom povedala, že Británia je pri debate o obchode s USA limitovaná. Kým je totiž členom EÚ, nemôže prekročiť určitú hranicu a začať formálne rokovať s Washingtonom.Napriek tomu sa domnieva, že Londýn môže pred brexitom dosť urobiť. Môže napríklad medzitým preskúmať, či sa nedajú odstrániť niektoré bariéry v určitých oblastiach a pripraviť sa tak na rokovania o obchode, aby mohli obe strany čo najskôr po brexite uzavrieť dohodu.Vláda v Londýne dúfa, že sa jej podarí vystúpiť z EÚ v roku 2019. Kritici však upozorňujú, že Mayová v snahe nájsť čo najrýchlejšie nových ekonomických partnerov po odchode z európskeho trhu s 500 miliónmi obyvateľov, zatvára oči pred Trumpovými sklonmi k izolácii a ochrane amerického trhu. Obchodná politika nového prezidenta tiež ostro kontrastuje s postojom Mayovej, ktorá podporuje globalizáciu.