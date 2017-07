Británia na rokovaniach o brexite nastolila aj otázku jadrového odpadu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 20. júla (TASR) - Británia pripomenula Európskej únii, že po svojom odchode z EÚ môže využiť svoje právo a vracať rádioaktívny odpad do krajín, kde pôvodne vznikol. Informoval o tom dnes denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na dokument, ktorý britská delegácia predložila na rokovaniach o podmienkach brexitu.Nemenovaný britský vládny úradník pre FT uviedol, že Británia takto dala EÚ najavo, že v záujme Bruselu je dosiahnuť konsenzus v tejto otázke.Problematika jadrového odpadu vyvezeného z niektorých krajín EÚ na spracovanie do Británie bola témou utorkového kola rokovaní o brexite, spresnili FT. Podľa denníka Briti dúfajú, že akcentovanie problému skladovania jadrového odpadu v Británii dotlačí Brusel k vypracovaniu spoločného stanoviska k riešeniu tohto problému.Nemenovaný expert na jadrovú problematiku uviedol, žeFT v máji s odvolaním sa na návrh dokumentu zverejnený predstaviteľom EÚ na rokovaniach o brexite Michelom Barnierom napísal, že Únia má v pláne odovzdať Londýnu kontrolu nad rádioaktívnymi materiálmi, ktoré sú majetkom Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM) a nachádzajú sa na území Británie.Ide o jadrový komplex Sellafield v grófstve Cumbria na pobreží Írskeho mora, ktorý bol postavený pred asi 70 rokmi. Z vyhoreného paliva sa tam špeciálnymi procesmi vyrába znovu použiteľný urán a plutónium, pričom však vzniká aj jadrový odpad. Podľa FT sa v komplexe nachádza takmer 130 ton plutónia využiteľného na civilné účely, pričom asi pätinu z toho tvorí vyhorené jadrové palivo dovezené z iných krajín EÚ, napr. z Nemecka, Talianska či Švédska. Tento materiál je v súčasnosti uložený v kontajneroch v prísne strážených budovách v Sellafielde.Sellafield sa stal v roku 1957 dejiskom najhoršej jadrovej havárie v dejinách Británie, počas ktorej došlo k požiaru jedného z reaktorov.