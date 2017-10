Británia nebude platiť do rozpočtu EÚ, ak nebude mať dohodu

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. októbra (TASR) - Vláda Spojeného kráľovstva nechá v rozpočte Európskej únie (EÚ) dieru vo výške 20 miliárd eur, ak blok neschváli premiérke Therese Mayovej obchodnú dohodu, ktorú žiada. Uviedli to zdroje z britskej vlády, ktoré nechceli byť menované.Britská vláda nechce splniť Mayovej ponuku na pokrytie podielu Spojeného kráľovstva v rozpočte EÚ do roku 2020 bez širšej dohody o brexite, uviedli tieto zdroje. A neakceptovala ani záväzky Británie spojené s príspevkami na dôchodky zamestnancov EÚ, dodali.Komentáre členov britskej vlády pomáhajú objasniť zámery premiérky, ktoré minulý mesiac načrtla vo svojom prejave vo Florencii. Mayová v snahe odblokovať viaznuce rokovania povedala, že jej krajina si bude ctiť svoje finančné záväzky a bude pokračovať v platbách do rozpočtu EÚ.Hovorca ministerstva pre brexit naznačil, že finančné vyrovnanie by malo byťMayová pokračuje v rokovaniach s Bruselom a zároveň sa usiluje udržať jednotu vo svojom kabinete, ktorého členovia majú rozdielne názory na to, ako by mal brexit vyzerať.Premiérke sa v pondelok (2.10.) "uľavilo", keď minister zahraničných vecí Boris Johnson po niekoľkých týždňoch "revolty" povedal, že stojí za plánmi svojej šéfky na brexit. Johnson, jeden z hlavných stúpencov brexitu a dlhoročný kandidát na post lídra konzervatívcov, dnes vystúpi na konferencii strany v Manchestri.Zatiaľ čo Mayovej prejav vo Florencii britských konzervatívcov rozdelil, pomohol odblokovať rokovania v Bruseli. Najproblematickejším bodom rozhovorov je finančné vyrovnanie, presnejšie, koľko peňazí bude platiť Spojené kráľovstvo za pretrvávajúce záväzky voči EÚ, keď odíde z bloku v marci 2019.Augustové kolo rozhovorov sa práve pre tento bod skončilo sporom a obe strany sa rozišli v hneve. Až Mayovej ponuka vo Florencii priniesla pokrok. Navrhla dvojročné prechodné obdobie po vystúpení Británie z EÚ, počas ktorého bude Londýn naďalej platiť svoj plný podiel do rozpočtu EÚ.Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier privítal minulý týždeň Mayovej slová a uviedol, že prinieslina rokovania. Ale pripomenul, že stále nie je jasné, ako Spojené kráľovstvo vníma svoje záväzky po uplynutí dvojročného prechodného obdobia. A varoval, že rokovania o budúcej obchodnej dohode sú preto stále ďaleko. EÚ opakovane zdôraznila, že nezačne debatu o obchode, kým neuzavrie všetky body spojené sDvaja predstavitelia Londýna pod podmienkou zachovania anonymity v tejto súvislosti uviedli, že Spojené kráľovstvo uznáva, že dôchodky zamestnancov EÚ sú problémom, ale hlavne preto, že je za ne zodpovedá Únia. Sále tak zostáva otvorená otázka, či bude mať aj Spojené kráľovstvo zodpovednosť za pokrytie nákladov na dôchodky pre zamestnancov EÚ po svojom odchode z bloku, povedali.Obe strany si uvedomujú, že nedosiahnu rýchlu dohodu o konkrétnom čísle v súvislosti s finančným vyrovnaním spojeným s brexitom. Podľa britských predstaviteľov bez obchodnej dohody nebude ani žiadna dohoda o peniazoch.