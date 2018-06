Británia nebude Severné Írsko tlačiť do reformy zákona o interrupcii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. júna (TASR) - Britská ministerka by bola rada, keby Severné Írsko zmenilo svoje prísne zákony o interrupciách, zároveň však avizovala, že Londýn ho v tejto oblasti do reformy tlačiť nebude. Ministerka pre Severné Írsko Karen Bradleyová sa takto vyjadrila v utorok na pôde britského parlamentu, informovala agentúra AP.Severné Írsko v súčasnosti jedinou časťou Británie, kde sa interrupcie vykonávajú len v prípade ohrozenia života matky, pričom ženy nemajú povolené umelé prerušenie tehotenstva ani v prípadoch znásilnenia či vážneho poškodenia plodu. Interrupcie odobrené lekármi sú vo zvyšku Spojeného kráľovstva možné do 24. týždňa tehotenstva.V susednom Írsku prebehlo koncom mája referendum, v ktorom sa voliči prevažnou väčšinou hlasov vyjadrili za zrušenie zákazu interrupcií, ktoré boli dovtedy povolené taktiež len v prípade ohrozenia života matky. Severné Írsko sa tak po referende dostalo pod tlak aj zo strany svojho južného suseda.Zrušenie zákazu interrupcií však predstavuje v tejto britskej provincii komplikovaný problém, okrem iného aj preto, že zákony v tejto oblasti stanovuje administratíva v Belfaste. Severné Írsko sa však už od vlaňajšieho januára nachádza v politickom pate a bezvládí. V tom sa ocitlo po tom, ako sa republikánska strana Sinn Féin stiahla z vlády, ktorú na základe dohody o rozdelení moci tvorila spoločne s probritskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP).uviedla na margo zákazu interrupcii Bradleyová a dodala, že najlepšie by bolo, ak by došlo k obnoveniu severoírskej vlády.