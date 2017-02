Británia odíde zo spoločného trhu, ale chce obchodnú dohodu s EÚ

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 2. februára (TASR) - Británia odíde zo spoločného európskeho trhu, ale chce nové, priateľské obchodné vzťahy s Európskou úniou (EÚ). Uviedla to vláda v Londýne v tzv. bielej knihe, v ktorej detailnejšie predstavila svoje plány apočas rokovaní o odchode z EÚ.Britská vláda sa takýmto spôsobom snaží zmierniť neistotu v súvislosti s brexitom a uchlácholiť opozíciu, ktorá sa sťažuje na nejasnosti ohľadne odchodu z únie a nedostatok informácií.Minister pre brexit David Davis dnes poslancom v parlamente povedal, že Británia sa bude usilovať os európskym blokom a počas rokovaní bude hľadať taký výsledok, ktorý prinesie úžitok obom stranám.Dokument má 77 strán a potvrdzuje to, čo premiérka Theresa Mayová uviedla vo svojom prejave v januári: Británia odíde zo spoločného trhu a bude sa snažiť dosiahnuť novú obchodnú dohodu so zvyšným 27-členným blokom.Cieľom vlády je podľa Davisa. V dokumente sa často vyskytujú práve slová priateľský, bez treníc, či hladký, ale do detailov nezachádza. Konštatuje len, že budúce vzťahy sa vykryštalizujú počas rokovaní.Uvádza sa v ňom, že Británia odíde zo spoločného trhu, aby získala kontrolu nad migráciou, čo je kľúčová požiadavka väčšiny stúpencov brexitu. Nie je tam však ani slovo o budúcich pravidlách pre migrantov.Okrem toho sa v dokumente píše, že Británia zostane spoľahlivým partnerom, spojencom a blízkym priateľom európskeho bloku a bude sa usilovať o