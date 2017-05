Británia opustí rokovania o brexite, ak bude EÚ žiadať 100 miliárd eur

Na snímke minister Spojeného kráľovstva pre odchod Veľkej Británie z Európskej únie David Davis. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Londýn 22. mája (TASR) - Británia opustí rokovania o svojom odchode z Európskej únie (EÚ), ak Brusel neupustí od požiadavky, aby za "rozvod" zaplatila až 100 miliárd eur. Vyhlásil to britský minister pre brexit David Davis v rozhovore pre nedeľník Sunday Times.Varoval, že rokovania o brexite sa tak zmenia na chaos a dodal, že aj 1 miliarda eur za brexit je "Výška účtu za brexit a charakter rokovaní o odchode Británie z EÚ sú predmetom diskusie už niekoľko týždňov.Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker napríklad uviedol, že Británia by mala zaplatiť zhruba 50 miliárd libier (59,20 miliardy eur), zatiaľ čo luxemburský premiér Xavier Bettel naznačil, že účet za brexit sa bude pohybovať v pásme 40 - 60 miliárd eur. Londýnske noviny Financial Times zase odhadli, že sa jeho výška môže vyšplhať až na 100 miliárd eur. Inštitút autorizovaných účtovníkov v Anglicku a Walese naopak dospel k záveru, že Británia by za odchod z EÚ mala zaplatiť len 5 miliárd GBP.Vláda britskej premiérky Theresy Mayovej vyhlásila, že si splní svoje záväzky voči EÚ, ale spochybnila spôsob, akým predstavitelia Bruselu dospeli k výslednej sume.Davis pripomenul, že rokovania o brexite, ktoré by sa mali začať 19. júna, budú veľmi turbulentné a on sám odmietne akýkoľvek návrh na vyriešenie otázok ako sú účet za brexit, práva občanov EÚ a režim na hraniciach medzi Severným Írskom a Írskom, kým sa nezačnú rokovania o spoločnom obchode. Očakáva preto, že prvým sporným bodom sa stane poradie jednotlivých bodov.Aj premiérka Mayová uvažuje o účte za brexit a pre Sunday Telegraph povedala, že "peniaze, ktoré Británia zaplatila v minulosti za spoločné európske projekty a Európskej investičnej banke, by sa tiež mali vziať do úvahy pre výpočet konečnej sumy. Upozornila, že diskusia sa zameriava v prvom rade na britské záväzky voči EÚ, ale nie na práva Londýna. A Británia dala jasne najavo, že okrem povinností sa bude dožadovať aj svojich práv.