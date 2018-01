Británia podporí protiteroristické operácie vyslaním vrtuľníkov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 18. januára (TASR) - Británia podporí francúzsku protiteroristickú misiu v oblasti afrického Sahelu vyslaním troch vojenských vrtuľníkov a personálu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie britskej vlády.Britské Kráľovské letectvo vyšle do afrického štátu Mali tri transportné vrtuľníky Chinook a desiatky príslušníkov obslužného personálu. Ich úlohou bude poskytovať logistickú podporu tisíckam francúzskych vojakov, ktorí sa spoločne s vojakmi z viacerých afrických štátov podieľajú na boji proti skupinám islamských militantov pôsobiacich na južnom okraji Sahary.O vyslaní helikoptér bude vo štvrtok oficiálne informovať britská premiérka Theresa Mayová, keď sa na vojenskej akadémii v Sandhurste južne od Londýna stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Očakáva sa, že obaja lídri okrem iného ohlásia zintenzívnenie spoločného boja proti násilnému extrémizmu, v rámci ktorého by malo dôjsť k užšej spolupráci armád a tajných služieb oboch krajín.K tomu by malo prispieť aj štvrtkové stretnutie predstaviteľov piatich hlavných tajných služieb Británie a Francúzska, čo bude podľa AP vôbec prvá schôdzka v takomto formáte.V rozsiahlej, ťažko kontrolovateľnej oblasti Sahelu operuje viacero džihádistických skupín napojených na al-Káidu či takzvaný Islamský štát (IS).