Británia povolila lekárom v Newcastli splodiť dieťa s DNA od 3 ľudí

Londýn 3. februára (TASR) - Britský úrad pre embryológiu a ľudskú plodnosť oznámil, že lekárom na klinike Newcastle Fertility Centre (Centrum asistovanej reprodukcie) v severovýchodnom Anglicku udelil povolenie stvoriť bábätká z DNA troch ľudí. Úrad totiž chce pomôcť dvom ženám a zabrániť, aby preniesli na svoje deti smrteľné dedičné choroby. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP.Ide o prvé takéto povolenie v Spojenom kráľovstve, avšak táto metóda sa už v minulosti vo svete použila: v roku 2016 sa v Mexiku narodilo bábätko práve s využitím tejto experimentálnej liečby. Na svet prišiel chlapček, ktorého rodičia pochádzajúci z Jordánska sa predtým 20 rokov neúspešne snažili o potomstvo, napísal na webe vedecký časopis New Scientist.Terapia napráva problémy súvisiace s mitochondriami, teda štruktúrami mimo jadra bunky produkujúcimi energiu. Chybné mitochondrie môžu vyústiť do ochorení ako napríklad svalová dystrofia (úbytok svalovej hmoty z genetických príčin) a do závažného zlyhania orgánov. Metóda využíva DNA od dvoch žien a jedného muža.Británia už vlani udelila Univerzite v Newcastli oprávnenie využívať novátorskú metódu, ale jednotliví pacienti i tak potrebujú osobitné povolenie.