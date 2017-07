Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 19. júla (TASR) - Británia prestáva byť atraktívna pre čínskych milionárov. Spojené kráľovstvo totiž kleslo v rebríčku preferovaných destinácií čínskych milionárov, ktorí uvažujú, že sa presťahujú do zahraničia. Ukázala to najnovšia štúdia spoločnosti Hurun Report a Visa Consulting Group.Najobľúbenejším miestomčínskych boháčov zostávajú USA. Druhé miesto však obsadila Kanada, ktorá predbehla Britániu. Tá klesla na tretiu priečku.Prieskum tiež zistil, že približne polovica oslovených milionárov uvažuje o presune do zahraničia. Dôvodmi sú veľmi znečistené ovzdušie v čínskych mestách, úroveň vzdelávania aj klesajúca hodnota čínskej meny jüan, ktorá znižuje ich úspory.Spoločnosti Hurun Report a Visa Consulting Group v rámci prieskumu oslovili 304 čínskych milionárov, ktorí vlastnia majetok v hodnote medzi 1,5 až 30 miliónov USD (1,3 - 25,96 milióna eur). Približne polovica z nich žije v Pekingu, Šanghaji a Kuang-čou alebo Šen-čen.uviedol Rupert Hoogewerf, šéf oddelenia prieskumov v Hurun Report.dodal.Správa nepriniesla žiadne podrobnosti o tom, prečo sa Spojené kráľovstvo posunulo za Kanadu.Los Angeles je najobľúbenejšou destináciou pre bohatých Číňanov, nasledovali Seattle, San Francisco a New York. Londýn sa umiestnil na 14. mieste.Kurz čínskej meny, ktorá vlani v novembri klesla na osemmesačné minimum, jednoznačne ovplyvnil mnohých čínskych boháčov. Až 84 % respondentov uviedlo, že obavy z jej ďalšej devalvácie sú kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o presune do zahraničia.