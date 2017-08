Británia skúma možnosti, ako zabrániť útokom prenajatými autami

Na snímke vražedná dodávka, 19. júna 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. augusta (TASR) - Británia skúma možnosti, ako zabrániť používaniu prenajatých vozidiel na trestné činy a teroristické útoky, informovalo dnes britské ministerstvo dopravy v súvislosti so štvrtkovými útokmi v katalánskych mestách Barcelona a Cambrils spáchanými dodávkami prenajatými z autopožičovne.Ako informovala agentúra Reuters, práve vďaka použitiu prenajatých automobilov je pre políciu veľmi ťažké predvídať útoky tohto druhu.Hovorca britskej vlády dnes v Londýne uviedol, že charakter teroristickej hrozby sa mení, preto sa musí meniť aj reakcia štátov na ne.spresnil.Informoval, že britské ministerstvo dopravy teraz spolupracuje s políciou a autopožičovňami, aby spoločne preskúmali, čo je možné urobiť, aby sa zabránilo používaniu prenajatých vozidiel na nekalé ciele.Hovorca zdôraznil, že sa diskutuje aj o tom, aké kroky by mohli podniknúť autopožičovne pred tým, ako si fyzická osoba bude môcť prenajať jej vozidlo.Požičovne áut v Británii teraz pred vydaním vozidla preverujú viacero dokladov záujemcu: platnosť jeho vodičského oprávnenia, žiadajú od neho aj ďalší doklad totožnosti a platnú kreditnú kartu.V snahe zabrániť teroristickým útokom spáchaným autom, ktoré naráža do ľudí, Británia v nedávnom období zvýšila počet bariér na mostoch i na niektorých miestach v mestských centrách. Od marca tohto roku totiž Británia zaznamenala štyri teroristické útoky, z ktorých tri boli spáchané vozidlami úmyselne vrážajúcimi do chodcov.Talianske ministerstvo vnútra počas tohto víkendu nariadilo svojim úradníkom, aby začali monitorovať prenájom kamiónov. Ministerstvo chce, aby každý prenájom ťažkých vozidiel bol oznámený príslušnému policajnému okrsku.