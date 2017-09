Británia stratí zhruba 10.000 pracovných miest vo finančnom sektore

Vedúci vyjednávači pre brexit, Michel Barnier za EÚ (vpravo) a David Davis za Britániu (vľavo) po vyhlásení pre médiá počas tretieho kola rozhovorov o brexite v Bruseli 28. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 18. septembra (TASR) - Približne 10.000 pracovných miest vo finančnom sektore sa presunie z Británie na kontinent, alebo do zámoria v najbližších rokoch, ak bude Spojenému kráľovstvu zamietnutý prístup na jednotný európsky trh. Ukázal to najnovší prieskum.Nemecký Frankfurt nad Mohanom je podľa tohto prieskumu najobľúbenejšou destináciou finančníkov, ktorí sa pripravujú na odchod z Británie. Paríž je druhý.Do ankety sa zapojilo 123 firiem z finančného sektora, vrátane najväčších bánk, poisťovni, investičných spoločností a búrz. Je to prvý komplexnejší prieskum o detailoch ich plánov v prípade tzv. "tvrdého" brexitu.Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom e-mailov a telefonických rozhovorov v dňoch 21. augusta až 15. septembra. To je niekoľko týždňov po tom, ako tieto spoločnosti na požiadanie centrálnej banky (Bank of England, BoE) do 14. júla predložili podrobnejšie plány o prípravách na brexit. BoE odmietla komentovať výsledky prieskumu.Takmer polovica opýtaných spoločností uviedla, že budú musieť presunúť zamestnancov alebo reštrukturalizovať svoje podniky po odchode Británie z Európskej únie v marci 2019. Ďalšia tretina tvrdí, že to nebude mať veľký vplyv na ich podnikanie a zvyšok stále zvažuje svoje plány, alebo sa odmietol vyjadriť.Odhad počtu pracovných miest, ktoré sa majú presunúť alebo vytvoriť v zahraničí, sa opiera o odpovede 39 spoločností, ktoré zamestnávajú najmenej 350.000 ľudí. V britskom finančnom sektore pracuje približne 1,1 milióna ľudí.Výsledky naznačujú, že strata 10.000 pracovných miest v britskom finančníctve v prvej vlne nebude až taká veľká vzhľadom na celkový počet pracovníkov v tomto odvetví. To by mohlo znamenať, že Londýn si v krátkodobom časovom horizonte udrží svoju pozíciu najväčšieho európskeho finančného centra.Väčšina respondentov však zároveň uviedla, že väčšie pohyby by mohli nastať o 10 alebo viac rokov.povedal riaditeľ jednej z najväčších európskych bánk, ktorý sa zúčastnil na prieskume. Dodal, že v nasledujúcich rokoch po brexite dôjde k "pomalému vysychaniu" pracovných miest v Londýne.Prieskum tiež naznačil, že niektoré finančné inštitúcie možno odďaľujú rozhodnutie v nádeji, že sa obe strany dohodnú na tzv. mäkkom brexite. Guvernér BoE Mark Carney však výslovne varoval pred takýmto prístupom a upozornil, že je dôležité začať s plánovaním.Budúcnosť Londýna ako najdôležitejšieho finančného centra Európy je jedným z kľúčových bodov na rokovaniach o brexite, pretože toto odvetvie je najväčším zdrojom britských príjmov z firemných daní.