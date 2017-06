BRITÁNIA: Testami požiarnej bezpečnosti neprešlo 60 výškových budov

Na snímke výšková budova Grenfell Tower po rozsiahlom požiari Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. júna (TASR) - Šesťdesiat výškových budov v Anglicku neprešlo bezpečnostnými testami vykonanými po tom, ako pri požiari v Londýne tento mesiac zahynulo najmenej 79 ľudí. Oznámila to dnes britská vláda.Úrady uskutočňujú testy bezpečnosti celkovo približne 600 výškových budov po celom Anglicku po tom, ako požiar zničil 14. júna bytový dom Grenfell Tower v západnej časti Londýna. Polícia tento piatok uviedla, že opláštenie a tepelná izolácia na tejto budove neprešli testmi a nezodpovedajú normám protipožiarnej bezpečnosti. Práve vonkajšie obloženie zrejme urýchlilo šírenie plameňov.V piatok večer nariadili úrady evakuáciu okolo 4000 obyvateľov zo súboru výškových obytných budov v londýnskom obvode Camden, a to pre hrozbu podobného požiaru. Hasiči na 22-poschodových budovách konštatovali celý rad bezpečnostných problémov - od obloženia z horľavého materiálu cez nedostatky pri izolácii plynového potrubia po chýbajúce protipožiarne dvere. Opravy potrvajú asi tri týždne.Britská vláda dnes večer oznámila, že testami protipožiarnej bezpečnosti neprešli vzorky vonkajšieho obloženia zo 60 dosiaľ testovaných výškových budov v 25 samosprávnych obvodoch v Anglicku. Okrem Londýna sa to týka budov v Manchestri, Plymouthe, Portsmouthe či Norwichi.Príslušné ministerstvo preto vyzvalo samosprávy, aby urýchlene zaslali vzorky vonkajšieho obloženia z bytových vežiakov na skúšky.Vláda už avizovala verejné vyšetrovanie s cieľom zistiť, ako bolo možné, že na dom Grenfell Tower a ďalšie budovy umožnili nainštalovať obloženie nespĺňajúce normy.