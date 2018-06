Británia uľahčí vydávanie víz pre bývalých afganských tlmočníkov

Na archívnej snímke britský minister obrany Gavin Williamson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. júna (TASR) - Desiatky afganských tlmočníkov, ktorí pomáhali britským vojakom počas ich pôsobenia v Afganistane, sa budú môcť presťahovať do Spojeného kráľovstva. Podľa agentúry AP to uviedli predstavitelia britského ministerstva obrany.Šéf rezortu Gavin Williamson v pondelok avizoval zmiernenie podmienok pre udeľovanie víz pre bývalých afganských tlmočníkov a členov ich rodín. Z uvedených zmien by malo podľa Williamsona profitovať celkovo zhruba 200 osôb.povedal britský minister pre denník Daily Mail.