Británia vlani nesplnila cieľ venovať do NATO na obranu 2 percentá HDP

Londýn 14. februára (TASR) - Británia nesplnila svoj záväzok voči NATO minúť v roku 2016 na obranu najmenej dve percentá zo svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Oznámila to v dnes zverejnenej správe výskumná skupina Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (IISS).Británia nesplnila cieľ, keďže minula na obranu 1,98 percenta HDP. IISS to uviedol v správe nazvanej Vojenská rovnováha.Stanovenú hranicu prekročili podľa výpočtov iba dva členské štáty NATO - Estónsko s 2,2 percenta a Grécko s 2,4 percenta HDP.IISS vypočítal, že Británia venovala v roku 2016 na obranu 38,3 miliardy libier (45,1 miliardy eur). Avšak podľa údajov NATO zverejnených v júli bola táto krajina na dobrej ceste, aby minula na obranu 41,9 miliardy libier (49,4 miliardy eur), čiže 2,21 percenta HDP.IISS pripísal rozpor vo výpočtoch aj údajom, ktoré boli použité. IISS využil na vypočítanie HDP údaje Medzinárodného menového fondu (MMF), kým NATO využilo údaje Európskej komisie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).Britská premiérka Theresa Mayová v posledných týždňoch zdôrazňovala dôležitosť Severoatlantickej aliancie. Navyše, minulý mesiac na summite EÚ na Malte vyzývala lídrov EÚ, aby "dodržali svoje záväzky" ohľadne výdavkov na obranu, "nech je záťaž rozložená spravodlivejšie".Mayová sa ako prvá svetová líderka stretla s prezidentom USA Donaldom Trumpom po jeho inaugurácii. Následne informovala, že šéf Bieleho domu ju uistil, že "stopercentne podporuje NATO", a to i napriek jeho kritickým výrokom o aliancii a o finančných príspevkoch niektorých jej členov.