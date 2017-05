Londýn, ilustračné foto Foto: Teraz.sk/Martina Miksová Foto: Teraz.sk/Martina Miksová

Londýn 18. mája (TASR) - Británia vlani privítala rekordný počet zahraničných turistov, keďže oslabenie libry po júnovom referende o brexite zvýšilo ich kúpnu silu. Vyplýva to z údajov štatistického úradu Office for National Statistics (ONS).Podľa štatistík v roku 2016 navštívilo Spojené kráľovstvo 37,6 milióna cudzincov, o 4 % viac ako predvlani. Počet zahraničných turistov na britských ostrovoch vytrvalo rastie už šesť rokov po sebe.Okrem toho zahraniční návštevníci v roku 2016 počas pobytu v Británii minuli aj viac peňazí, a to 22,5 miliardy libier (26,36 miliardy eur), čo predstavuje medziročný nárast o 2 %.Prekvapujúci výsledok vlaňajšieho referenda o vystúpení Británie z Európskej únie (EÚ) vyvolal dramatický pokles libry oproti doláru aj euru. A hoci odvtedy britská mena časť svojich strát zmazala, je slabšia a vďaka tomu sú služby aj tovary v Spojenom kráľovstve pre návštevníkov zo zahraničia lacnejšie, a tým pádom aj atraktívnejšie.Najväčšiu skupinu zahraničných návštevníkov v Británii predstavovali vlani turisti (13,9 milióna), nasledujú príbuzní zo zahraničia, ktorí prišli na návštevu rodiny (11,6 milióna) a ľudia na služobnej ceste (9,2 milióna).Najviac návštevníkov prišlo minulý rok do Británie z Francúzska (4 milióny ľudí), nasledujú USA (3,5 milióna) a Nemecko (3,3 milióna).Londýn je najvyhľadávanejším cieľom návštevníkov zo zahraničia. Vlani prilákal 19,1 milióna cudzincov. Škótsky Edinburg na druhej priečke navštívilo len 1,7 milióna ľudí zo zahraničia. Tretí bol Manchester, kam zavítalo 1,2 milióna cudzincov.