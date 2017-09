Británia: Zákon o brexite prekonal v parlamente prvú prekážku

Theresa Mayová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. septembra (TASR) - Dolná komora britského parlamentu schválila v noci nadnes v druhom čítaní zákon o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (European Union Withdrawal Bill). Právnu normu podporilo 326 poslancov vrátane siedmich opozičných labouristov, 290 hlasovalo proti, informovala televízia Sky News.Zákon však čakajú ešte ďalšie hlasovania, najbližšie v októbri.Britská premiérka Theresa Mayová označila hlasovanie parlamentu za historické. Zákon podľa nej vnesie do situácie pred brexitom istotu a jasnosť. Treba vykonať ešte veľa práce, ale utorňajšie rozhodnutie znamená, že sa vytvoril solídny základ pre nadchádzajúce rokovania o brexite, uviedla Mayová.Na základe zákona chce Mayovej vláda transformovať viac ako 12.000 legislatívnych noriem EÚ na vnútroštátne právne predpisy, aby v deň odchodu z Únie - Spojené kráľovstvo z nej chce vystúpiť do konca marca 2019 -nenastal chaos.Hlasovaniu predchádzala viac ako 13-hodinová, často búrlivá diskusia. Najviac kontroverzií vyvolávajú klauzuly, ktoré umožňujú ďalekosiahle zmeny zákonov bez účasti parlamentu. Vláda tvrdí, že potrebuje voľné ruky, aby mohla v krátkom čase prispôsobiť veľké množstvo právnych predpisov EÚ novým podmienkam. Jej oponenti hovoria o zásahu do rozdelenia moci.Labouristický poslanec Chris Bryant vyhlásil, že návrh zákona jeZákon nemá jednoznačnú podporu ani v radoch Mayovej konzervatívcov. Niektorí v rozprave avizovali, že pred ďalším hlasovaním budú požadovať ústupky.Konzervatívec Bob Neill, predseda parlamentného právneho výboru, povedal, že právomoci prenesené na vládu presahujú rámec toho, čo jeZa vystúpenie z EÚ sa v referende konanom v júni 2016 vyslovilo 52 percent Britov. Proti brexitu demonštrovali v sobotu v Londýne opäť tisíce ľudí.