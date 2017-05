Británia zvýšila stupeň teroristickej hrozby na najvyšší - kritický

Na archívnej snímke pohľad na Tower Bridge (v strede), obchodnú štvrť Canary Wharf a na Temžu v Londýne. Foto: TASR/AP Na archívnej snímke pohľad na Tower Bridge (v strede), obchodnú štvrť Canary Wharf a na Temžu v Londýne. Foto: TASR/AP

Londýn 24. mája (TASR) - Británia zvýšila dnes stupeň teroristickej hrozby na najvyšší - kritický. To znamená, že útok môže bezprostredne hroziť. Oznámila to britská premiérka Theresa Mayová.Premiérka ďalej informovala, že Salman Abadi - samovražedný bombový útočník, ktorý zabil v pondelok na koncerte v anglickom meste Manchester 22 ľudí - bol zrejme súčasťou väčšej siete.Mayová dodala, že Abadi sa narodil a vyrastal v Británii.Stupeň teroristickej hrozby v ostrovnej krajine bol niekoľko rokov "vážny", teda druhý najvyšší z piatich.Mayová takisto oznámila, že kritický stupeň znamená, že namiesto polície môžu byť na verejných podujatiach, ako sú športové zápasy, rozmiestnení ozbrojení vojaci.Premiérka vysvetlila, že zvýšenie stupňa teroristickej hrozby v Británii a rozmiestnenie vojakov na hliadkovanie na kľúčových miestach je "primeranou a rozumnou reakciou" na samovražedný bombový útok v Manchestri.Útok označila za "krutý a zbabelý" a Britániu oprávňuje na to, aby zaviedla rozsiahle bezpečnostné opatrenia, vrátane plánu, ktorý vláda nazýva Operation Temperer.Podľa Mayovej k týmto opatreniam patrí aj to, že policajtov, ktorí strážia "kľúčové miesta", možno nahradiť príslušníkmi armády a tí budú podliehať policajnému veleniu.Tento krok "umožní polícii výrazne zvýšiť počty ozbrojených vojakov hliadkujúcich na kľúčových miestach".Mayová upozornila, že verejnosť "bude vidieť vojakov na určitých podujatiach, ako sú koncerty či športové zápasy".Ľudia, ktorí prežili samovražedný bombový útok na popovom koncerte v Manchestri, uviedli, že bezpečnostné kontroly pred vystúpením americkej speváčky Ariany Grande boli chaotické a iba náhodné.Tlačová agentúra AP citovala v správe svedkyňu Nikolu Trochtovú, ktorá pre verejnoprávny Český rozhlas (ČRo) povedala, že keď odchádzala z arény, započula výbuch. Svedkyňa dodala, že pred koncertom neboli takmer žiadne bezpečnostné kontroly.Stále nie je jasné, ako sa útočník mohol dostať do priestorov arény bez toho, aby ho odhalili. Explózia nastala hneď po tom, ako speváčka Grande odišla z pódia a v aréne sa opäť rozsvietili svetlá.Salfordská univerzita v Manchestri medzitým potvrdila, že Abedi tam študoval, ale nezverejnila dátum, kedy začal univerzitu navštevovať a ani jeho študijný odbor.Polícia v utorok prehľadala priestory univerzity a vynútila si aj evakuáciu niekoľkých budov. Predstavitelia univerzity však vyhlásili, že zásah polície "nesúvisel" s teroristickým útokom.Imám v mešite v Manchesteri, ktorú Abedi a členovia jeho rodiny navštevovali, uviedol pre britský denník Guardian, že Abedi naňho po umiernenej kázni "nenávistne" pozeral - imám v nej totiž kritizoval teroristov, organizáciu Islamský štát, líbyjskú salafistickú islamistickú skupinu Ansár aš-Šaría a zdôrazňoval posvätnosť života.Abedi a jeho brat Ismail navštevovali toto Manchesterské islamské centrum, takisto známe ako mešita Didsbury, kde bol známou postavou aj ich otec, napísal Guardian.Imám mešity Mohammed Saeed povedal, že niekoľko ľudí proti nemu spísalo petíciu po kázni z roku 2015, v ktorej ostro odsúdil terorizmus a zdôraznil posvätnosť života, ale podporu mu vyjadrilo 2000 iných veriacich.Podľa správ v médiách bol Abedi veľmi tichým študentom. Denník Financial Times po rozhovoroch s priateľmi a susedmi Abediho rodiny dospel k záveru, že "Abedi patril do hlboko nábožensky založenej rodiny, bol členom gangov a v posledných rokoch sa obrátil na radikálny islam".Podľa denníka Telegraph tvorilo rodinu šesť členov - Abedi mal dvoch bratov a sestru - a vyše desať rokov žila vo štvrti Manchestru s názvom Fallowfield. Podľa "nepotvrdených správ" sa rodina okrem Abediho a jedného brata nedávno presťahovala naspäť do Líbye.Paríž, ktorý sa stal v posledných rokoch miestom mnohých teroristických útokov, opäť v utorok o polnoci zhasol svetlá na Eiffelovej veži na znak smútku nad obeťami v Manchestri. Vlajky na mnohých miestach Británie a Európy, vrátane sídla Európskej komisie v Bruseli, viali na pol žrde.