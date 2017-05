Britániu čaká veľmi tvrdý brexit, odchod bez dohody jej vážne uškodí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 27. mája (TASR) - Blížiace sa rokovania o brexite zostávajú témou číslo jedna v mnohých európskych metropolách. A zatiaľ čo Andreas Dombret, člen predstavenstva nemeckej centrálnej banky Bundesbank, sa domnieva, že Britániu čaká buď tvrdý, alebo veľmi tvrdý brexit, ekonóm Malcolm Barr z americkej JPMorgan Chase varoval, že kolaps rokovaní s Európskou úniou (EÚ) uškodí ostrovnej ekonomike viac, ako si vláda v Londýne pripúšťa.Britskí vládni politici totiž opakovane vyhlásili, že žiadna dohoda o brexite je lepšia ako "zlá" dohoda.Barr im však odkazuje, že kľúčom k pochopeniu dôsledkov brexitu je uvedomiť si, do akej miery sa britská ekonomika prispôsobila obchodnej štruktúre EÚ, ktorá jej uľahčuje fungovanie. A náhly odchod z tohto systému bez adekvátnej a funkčnej náhrady v krátkodobom časovom horizonte veľmi negatívne ovplyvní výkon ostrovného hospodárstva.Dodal, že je ťažké odhadnúť, aké veľké otrasy to vyvolá v ekonomike. Odkázal pritom na americkú analýzu roku 2014, podľa ktorej zatvorenie prístavov na západnom pobreží USA na 20 dní môže zredukovať hrubý domáci produkt Spojených štátov o 0,3 %. Dôsledky odchodu z EÚ bez dohody tak budú podľa neho horšie, ako uvádza táto americká štúdia.Dombret zase tento týždeň v rozhovore, ktorý poskytol počas návštevy v Tokiu, upozornil, že vzhľadom na doterajšie výroky politikov odchod Británie z EÚ rozhodne nebude mať hladký priebeh. "Nevyzerá to na tzv. mäkký brexit, ale na tvrdý alebo až veľmi tvrdý brexit," povedal.Bundesbank sa ako centrálna banka najväčšej európskej ekonomiky bude pravdepodobne aktívne podieľať na regulácii finančných inštitúcií, ktoré sa rozhodnú presťahovať po brexite z Londýna do eurozóny. Dombret v tejto súvislosti uviedol, že nastal čas pre banky aj hráčov na finančných trhoch, aby sa pripravili. Verí však, že banky brexit zvládnu, ale musia sa naň dôkladne pripraviť.