Briti nadbiehajú Belgičanom ponukou stíhačiek Eurofighter Typhoon

Bojová stíhačka Eurofighter Typhoon Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 8. septembra (TASR) - Britská vláda navrhuje Belgicku "globálne partnerstvo" pri výrobe bojových lietadiel, ak sa Belgičania rozhodnú nahradiť svoje zastarajúce stíhačky F-16 britskými bojovými lietadlami Eurofighter Typhoon. Uviedla to dnes britská veľvyslankyňa v Bruseli Alison Roseová.Podľa správy tlačovej agentúry Belga veľvyslankyňa upozornila, že ak britský výrobca BAE Systems získa dôležitú zákazku v Belgicku, je ochotný investovať v tejto krajine do dvoch "výrobných centier" - jedného so sídlom vo Flámsku a druhého vo Valónsku.vyhlásila britská diplomatka len niekoľko hodín po uzavretí verejnej súťaže, ktorú v marci vyhlásila federálna vláda na nákup 34 stíhacích bombardérov.Belga upozornila, že po tom, ako z hry vypadol americký výrobca lietadiel Boeing a tiež švédska agentúra pre vývoz zbraní FMV, ktorú riadi švédske ministerstvo obrany, Belgicko si musí vybrať z dvoch zostávajúcich ponúk. Na jednej strane je americká spoločnosť Lockheed Martin so stíhačkou F-35 Lightning II a na strane druhej britské ministerstvo obrany ponúkajúce lietadlá typu Eurofighter, ktoré sú výsledkom "európskej spolupráce".Na "európskosť" Eurofighterov Typhoon stavila aj veľvyslankyňa Roseová s argumentom, že pre Belgičanov sa črtá možnosť "jedinečného partnerstva". Ak vláda v Bruseli uprednostní britské lietadlá, podľa jej slov sa v najbližších desaťročiach dostane k medzinárodnému programu, ktorý predstavuje základ pre väčšinu európskej flotily stíhacích lietadiel - čo znamená vyše 500 strojov v najmenej šiestich európskych krajinách.Táto ponuka pre Belgičanov znamená nielen nové pracovné príležitosti v dvoch navrhovaných výrobných centrách, ale aj transfer pokročilých technológií, práv duševného vlastníctva a znalostí do belgického priemyslu, dodala Roseová. Okrem toho už okolo 200 belgických firiem partnersky spolupracuje s konzorciom Eurofighter, čo každý rok vytvára obrat okolo 600 miliónov eur.