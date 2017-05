British Airways tvrdí, že od soboty obnovila asi 95 percent letov

Cestujúci čakajú pred odbavovacím pultom leteckej spoločnosti British Airways . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 30. mája (TASR) - Letecká spoločnosť British Airways (BA) obnovila k pondelku dňu približne 95 percent svojich letov z londýnskych letísk Heathrow a Gatwick po víkendovom výpadku počítačového systému, ktorý zastavil jej lety na oboch londýnskych letiskách a spôsobiť meškania letov BA po celom svete.Generálny riaditeľ BA Alex Cruz vo videospráve zverejnenej na stránke spoločnosti na Twitteri oznámil, že obnovili vyše 95 percent letov - všetky diaľkové lety z letiska Heathrow, ako aj niečo nad 90 percent kratších letov z Heathrow a všetky lety z Gatwicku. Výpadok počítačovej siete BA podľa neho postihol vyše 75.000 cestujúcich a dve tretiny z nich by mali dosiahnuť cieľ svojej cesty do konca dnešného dňa, ktorý bol v Británii štátnym sviatkom a posledným dňom predĺženého víkendu.Britské médiá špekulovali, že uvedený výpadok by mohol stáť BA až 150 miliónov libier (vyše 172 miliónov eur).Cruz sa ešte raz ospravedlnil za to, že sa ľudia nedostali cez voľné dni tam, kam chceli, a že museli čakať na letisku v dlhých radoch. Zdôraznil, že BA si splní svoje povinnosti, najmä čo sa týka odškodnenia cestujúcich. Spoločnosť ponúkla cestujúcim, ktorí mali letieť dnes alebo zajtra a rozhodnú sa neletieť, vrátenie celej sumy peňazí za letenku alebo možnosť zmeniť termín letu na kedykoľvek do konca novembra.BA uviedla, že triedi a postupne posiela za zákazníkmi obrovské množstvo omeškanej batožiny, ktoré sa jej v dôsledku výpadku siete nahromadilo. Cestujúcich vyzvala, aby zbytočne nechodili na letisko reklamovať túto "stratenú" batožinu.Generálny riaditeľ BA dnes v interview s BBC vyhlásil, že odmieta odstúpiť po tom, čo spoločnosť označila za. Zároveň poprel, že by to bol dôsledok outsourcingu IT služieb BA do Indie." citovala ho tlačová agentúra DPA.Odborový zväz BA však zastáva iný názor.uviedol vo vyhlásení britský odborový zväz GMB, ktorý má vyše 631.000 členov.